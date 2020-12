OM : Longoria va galérer, le mercato s’annonce tragique

Dans : OM.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, l’Olympique de Marseille s’attend à vivre un mois de janvier compliqué…

À cause de la crise du Covid-19 et de la défaillance de Mediapro, de nombreux clubs français sont dans le rouge au moment de basculer vers la nouvelle année. C’est notamment le cas du club phocéen, qui comptait sur les nouveaux droits TV et le retour de la Ligue des Champions au Stade Vélodrome pour renflouer des caisses bien vides. Mais face à tous ces échecs, l’OM va devoir boucher les trous grâce au mercato. C’est donc dans cet objectif-là que Pablo Longoria a ouvert la porte à des départs en vue du mois de janvier prochain. Sauf que pour Nabil Djellit, la mission du Head of Football de l’OM s’annonce d’ores et déjà difficile.

« Je suis assez inquiet pour l’Olympique de Marseille parce que ce n’est pas une équipe qui a sportivement besoin de vendre. C’est une équipe qui a besoin de se renforcer quand on voit l’état des latéraux. Il y a aussi toujours cette problématique du numéro 9. L’OM n’a pas de marge sur ses adversaires et ils sont en train d’être décrochés et deux matchs en retard ne sont pas forcément deux matchs gagnés. Les bons joueurs sont indispensables, donc ils vont avoir du mal à les vendre et les gros salaires ne partiront pas parce qu’ils auront aussi du mal à les vendre », a confié le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, qui sait que l’OM a besoin de deux recrues sans grosse perte pour disputer la course au titre jusqu’à la fin de la saison en L1...