OM : Longoria totalement largué au mercato, il n'a rien compris

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'incroyable dossier Bamba Dieng s'est terminé ce jeudi soir de façon rocambolesque. Pablo Longoria a totalement subi les évènements, s'excusant deux fois au nom de l'OM.

L’OM a beaucoup fait parler avec son mercato en France. Et même en Europe avec quelques belles prises. Mais si le club provençal était sur toutes les lèvres ce jeudi, c’était pour l’incroyable périple de Bamba Dieng, qui a inspiré de nombreux commentaires et beaucoup de moqueries. En effet, l’attaquant marseillais, poussé dehors par son club depuis des mois, avait pris la direction de Lorient en début de journée. Ensuite, un accord avec Leeds a été trouvé. Et au moment de monter dans l’avion pour Leeds, à l’aéroport de Nice, c’est l’OGCN qui est venu pour rafler la mise. Avant que tout s’écroule en soirée, quand Bamba Dieng a manqué la visite médicale en raison d’un problème au genou. Un dossier qui a mis hors de lui Pablo Longoria pour de nombreuses raisons, comme l’expliquent ce vendredi L’Equipe et La Provence.

Longoria s'excuse auprès de Lorient et de Leeds

Bamba Dieng has failed medical at OGC Nice after Leeds deal hijacked. It’s the most incredible story of the day. 🚨❌ #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

Tout d’abord, le président de l’OM entretient de très mauvaises relations avec l’entourage de Dieng, et notamment son agent, Bocar Seck, qui l’a joué totalement en solo ce jeudi. En effet, l’accord avait été total avec Leeds, ce qui a expliqué la prise de parole du président du club anglais sur les réseaux sociaux pour souhaiter la bienvenue au Sénégalais. Mais sans prévenir personne, l’agent de Dieng a négocié avec Nice, et a trouvé un meilleur accord pour son joueur, qui souhaitait rester en Ligue 1, et pour l’OM également. Pablo Longoria a totalement subi ces évènements, et même s’il reconnaissait que Bocar Seck avait bien joué le coup, il était effondré de devoir annoncer à Leeds que l’accord trouvé avait volé en éclats sans que le club anglais ait été prévenu. Après avoir fait le coup à Lorient, où l’accord avait aussi été trouvé, le boss de l’OM a du s’excuser auprès de Leeds, furieux d’avoir été traité ainsi et qui n’est pas prêt de revenir à la table des négociations. Totalement aveugle dans cette journée, Pablo Longoria voit désormais Bamba Dieng revenir à la Commanderie ce vendredi, même si à l’OM, on se demande si l’échec à la visite médicale était réel, ou s’il ne s’agissait pas encore une fois d’un problème avec les agents du joueur.