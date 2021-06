OM : Longoria tente un coup de poker avec Almada !

Dans : OM.

Pablo Longoria a fait de Thiago Almada l’une de ses pistes prioritaires pour étoffer le secteur offensif de l’OM au mercato.

Comme indiqué par RMC il y a plusieurs semaines, le milieu offensif du Velez Sarsfield est d’ores et déjà d’accord avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Le plus dur pour Pablo Longoria est maintenant de trouver un accord avec le club argentin, qui réclame au moins 15 ME hors bonus pour son meilleur joueur. Frank McCourt est prêt à remettre au pot cet été. Mais l’homme d’affaires américain, enclin à lâcher près de 30 ME pour Gerson, n’arrosera pas sans limites. En toute logique, Pablo Longoria négocie donc au centime près le transfert de Thiago Almada et s’apprête à tenter un coup de poker pour faire baisser la facture selon La Gaceta.

Le média argentin, qui confirme l’existence d’un accord entre l’agent de Thiago Almada et Marseille, dévoile par ailleurs que l’Olympique de Marseille va transmettre une proposition officielle estimée à 12 ME au Velez Sarsfield. Un véritable coup de poker dans la mesure où le club argentin ne souhaite pas brader Thiago Almada. Du côté de Pablo Longoria, on estime qu’il s’agit du juste prix pour un jeune joueur de moins de 20 ans n’ayant pas encore connu la moindre expérience en Europe. A l’origine du transfert de Luis Henrique pour environ 10 ME il y a un an, Pablo Longoria juge la valeur marchande de Thiago Almada dans les mêmes sphères que celle de l’ailier brésilien de l’OM à l’époque. Reste maintenant à voir si les dirigeants de Vélez seront du même avis que le président marseillais, ou si celui-ci essuiera un refus catégorique. En cas d’échec de la piste Thiago Almada, la direction de Marseille a toujours en tête le potentiel recrutement d’Amine Adli, meilleur joueur de Ligue 2 avec Toulouse cette saison.