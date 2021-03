OM : Longoria surpris par ce dossier avant le mercato

Dans : OM.

Avec un changement d’entraineur et de président en deuxième partie de saison, l’OM se prépare à vivre forcément un été agité.

Dans la limite des fonds disponibles bien évidemment, mais Pablo Longoria étant un homme extrêmement actif, cela devrait bouger à tous les niveaux. Personne n’est à l’abri, pas même les « Marseillais à vie » que son Payet et Mandanda, qui pourraient envisager de prendre sa retraite sportive après l’Euro selon L’Equipe. Il sera toutefois difficile de les déloger contre leur gré, étant donné la nature de leur contrat. En tout cas, tous les scénarios sont envisageables, et les joueurs le savent bien. L’arrivée de Jorge Sampaoli a rebattu certaines cartes, notamment pour un certain Saïf-Eddine Khaoui. Relancé par Nasser Larguer, le gaucher capable d’évoluer en latéral ou dans le couloir, a été titularisé par l’entraineur argentin pour ses débuts. Un renouveau qui surprend mais fait aussi réfléchir le nouveau président de l’OM.

Alors qu’il ne faisait aucun doute que l’ancien de Tours et de Troyes allait devoir se chercher un nouveau club en juin à la fin de son contrat, Pablo Longoria réfléchit à lui effectuer une proposition de contrat, dévoile Le Phocéen. Même s’il parait difficile d’imaginer Khaoui s’imposer de manière incontestable dans le onze de départ, il peut très bien s’inscrire dans le roulement, comme un joker utilisable à plusieurs postes. Une polyvalence qui parle en tout cas à Sampaoli. A 25 ans, l’international tunisien est en tout cas un élément qui ne pose pas de problème au niveau du comportement malgré sa longue mise à l’écart, et il pourrait en être récompensé avec un nouveau bail à l’OM. Cela entre désormais en réflexion au sein du club provençal. Une preuve de plus que tout est réellement possible cet été à Marseille, sachant que les supporters n’auraient pas vraiment misé sur cette issue il y a encore quelques semaines de cela.