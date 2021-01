OM : Longoria saute dans l’avion pour boucler le deal Milik !

Dans : OM.

La persévérance de l’OM pourrait bien finir par payer dans le dossier de l’attaquant de Naples, Arkadiusz Milik.

A la recherche d’un avant-centre au mercato hivernal, Pablo Longoria a fait du buteur polonais de 26 ans sa priorité absolue. Et malgré des positions très éloignées au départ avec Aurelio De Laurentiis, il semblerait qu’un accord ne soit plus si utopique que cela désormais. Il faut dire que la concurrence a diminué avec notamment la mise en retrait de l’Atlético de Madrid, qui a misé sur Moussa Dembélé afin de remplacer Diego Costa. L’OM a le champ libre et profite de cette situation pour négocier au mieux la venue de Milik, lequel n’a plus que six mois de contrat à Naples.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Marseille a formulé une offre frisant les 10 ME hors bonus. Une proposition qui marque un véritable tournant dans les négociations selon le média, qui estime que le dossier Milik « touche à sa fin » avec un accord imminent. Preuve que les négociations sont avancées et que la volonté de toutes les parties est de trouver un accord, le directeur sportif marseillais Pablo Longoria est attendu dans les prochains jours à Naples afin de rencontrer son homologue Cristiano Giuntoli. En parallèle, l’ensemble des médias français et italiens annonce que la volonté de Milik est belle et bien de rejoindre l’Olympique de Marseille, après avoir échangé au téléphone à plusieurs reprises avec André Villas-Boas. A six mois de l’Euro 2021, le Polonais se sait dans l’obligation de retrouver du temps de jeu, lui qui a été placardisé à Naples durant la première partie de saison en raison de son refus de prolonger.