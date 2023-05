OM : Longoria s’énerve pour Payet, il y a une raison cachée

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le communiqué de presse musclé de l'OM à l'encontre de la commission de discipline sur le cas de Dimitri Payet démontre l'engagement de Pablo Longoria à 200 % dans ce sprint final, plus qu'une réelle contestation de la décision à l'encontre de son meneur de jeu.

L’Olympique de Marseille continue à communiquer de manière offensive contre les instances ou l’arbitrage, à l’image de la contestation de la suspension de Dimitri Payet par la commission de discipline pour son geste face au RC Lens. Le club provençal est persuadé que le fait que ces images de la baffe donnée par le numéro 10 de l’OM ait été montrées par le diffuseur au lendemain de la rencontre rendent impossible une sanction sportive. Cela a débouché sur un communiqué musclé mettant même en doute la compétence des juges de la LFP dans ce dossier.

Payet ne s'est pas défendu en commission

Une sortie loin d’être anodine même si toute la fin de saison de l’Olympique de Marseille ne repose pas sur cette décision. Mais à l’image du récent coup de gueule contre les arbitres, cette prise de position démontre surtout que Pablo Longoria se démène pour aller chercher l’objectif de la deuxième place, et ce à tous les niveaux. Et pour Grégory Schneider, par cette communication, le président de l’OM démontre qu’il donne tout, à l’image de ce qu’il attend des joueurs. Et donc que le dossier Payet n’est qu’une excuse pour sortir les crocs.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 18, 2023

« J’ai du mal à ne pas faire le lien avec le communiqué effectué la semaine dernière sur les arbitres. J’ai l’impression qu’ils font un petit peu feu de tout bois pour aller chercher les dernières gouttes d’essence qui sont dans le réservoir. Comme si on demandait aux joueurs de se battre et de donner un dernier coup de collier, et l’administratif essaye de prendre des positions en dehors. J’ai du mal à croire à cette démarche. S’il ne prend pas trois matchs, c’est deux, et de toute façon, après le match face à Lille, la saison sera finie pour lui. Cela renvoie à l’année prochaine, le fait qu’il rate un match ou deux est supportable, d’autant qu’il a quand même ciré le banc pendant le plus clair de la saison. Cela me semble être quelque chose de périphérique au sportif, entre la déclaration d’intention et de force. Le fait de dire à ses joueurs que ce qu’on demande à vous, on le fait aussi », a souligné le journaliste de Libération sur les ondes d’Europe 1. Une version qui a ses défenseurs, sachant que l’OM n’a rien fait pour éviter sa suspension ou se défendre pendant le traitement du dossier, Dimitri Payet ne se présentant pas pour donner son point de vue en commission, ni même en visio ou sans une lettre d’explication, comme cela se fait traditionnellement.