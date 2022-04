OM : Longoria s'attaque à Lyon

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruteur avant de devenir président, Pablo Longoria veut faire signer les meilleurs espoirs du championnat de France à l’OM.

L’été dernier, le président de l’Olympique de Marseille a réalisé deux jolis coups en recrutant Bilal Nadir et Salim Ben Seghir, lesquels étaient considérés comme deux des plus grands talents du centre de formation de l’OGC Nice. Dans les semaines à venir, Pablo Longoria et ses collaborateurs espèrent concrétiser des coups similaires et selon les informations de Foot Mercato, leurs yeux sont rivés sur le centre de formation… de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le média spécialisé dévoile que l’OM est très intéressé par le profil de Dimitri Bamballi, milieu de terrain U16 de l’OL qui figure sur la short-list de Marseille dans l’optique du prochain mercato. Le club phocéen n’est d’ailleurs pas la seule grosse cylindrée à s’intéresser au joueur lyonnais…

Longoria spécialiste de ce genre de coup

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙎𝙖𝙡𝙞𝙢 𝘽𝙚𝙣 𝙎𝙚𝙜𝙝𝙞𝙧 (@s.benseghir11)

En effet, Dimitri Bamballi est également ciblé par l’OGC Nice ainsi que par le FC Nantes. A l’étranger, le RB Leipzig a aussi manifesté son intérêt grâce à son important réseau de recruteurs en France. Dimitri Bamballi devrait avoir l’embarras du choix pour son avenir car il se murmure que la Juventus Turin suit également ses performances et son évolution. Autant dire que l’Olympique Lyonnais aura du pain sur la planche pour conserver celui qui s’impose comme l’un des plus grands talents de l’académie lyonnaise, au point d’être convoité par quatre clubs professionnels réputés. Du côté de l’Olympique Lyonnais, nul doute que Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas souhaiteront frapper un grand coup en conservant leur joueur alors que le projet de l’OL est clairement de reconstruire son effectif en s’appuyant sur les meilleurs éléments de l’académie que sont aujourd’hui Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Rayan Cherki ou encore Malo Gusto. Et bientôt, qui sait, le jeune milieu de terrain U16 Dimitri Bamballi…