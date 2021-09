OM : Longoria rêve d’un nouveau coup incroyable

Dans : OM.

Pablo Longoria, spécialiste des prêts et des bonnes affaires, a bien l'intention de tenter sa chance pour garder William Saliba à l'OM. Comment faire plier Arsenal ?

Roi du mercato, Pablo Longoria a frappé fort cet été. Avec forcément une enveloppe un peu plus garnie grâce aux efforts de Frank McCourt, le président de l’OM a enchainé les recrues pour renouveler l’effectif et donner de la quantité et de la qualité à la formation de Jorge Sampaoli. Avec réussite pour le moment puisque la greffe prend. Les recrues s’adaptent parfaitement et les joueurs déjà en place comme Payet ou Rongier revivent. Une alchimie dans laquelle les joueurs arrivés, y compris en prêt, se sentent très bien. C’est le cas de William Saliba, qui s’éclate à l’OM, et commence à réfléchir à sa situation personnelle. Le défenseur central, prêté trois fois par Arsenal ces dernières années, à Saint-Etienne, Nice puis Marseille donc, doit revenir à Londres en fin de saison. Cette fois-ci sera la bonne, les Gunners comptent l’utiliser dans leur effectif après l’avoir boudé sans lui donner sa chance.

Arsenal pleure Saliba

Une attitude qui provoque la grogne en Angleterre, puisque les supporters des Gunners ne comprennent pas l’entêtement à se séparer du joueur formé chez les Verts, et ils ont été nombreux à vilipender leurs dirigeants ces dernières heures. Les réactions au post Instragram de la Ligue 1 qui nommait Matteo Guendouzi et William Saliba dans le 11 type de la 6e journée, ont démontré que les choix d’Arsenal étaient jugés comme catastrophiques au sujet de ces deux joueurs. Concernant le défenseur central, vues les difficultés des Gunners à ce poste ces dernières années, malgré le recrutement de Ben White, voir William Saliba tout déchirer à l’OM fait tout de même mal au coeur.

Surtout que l’international U20 français pourrait bien ne finalement jamais porter le maillot d’Arsenal. En effet, selon les informations de Foot01.com, Pablo Longoria envisage de discuter en fin de saison pour un transfert définitif, même s’il n’y a bien évidemment aucune clause de prévue pour une option d’achat. Le président de l’OM est persuadé qu’il y a une carte à jouer pour plusieurs raisons. Le club olympien se doterait d’un défenseur français et jeune de qualité pour les années à venir s’il parvenait à l’engager définitivement. Son profil de joueur international français dans tous les catégories d’âge, pourrait justifier cet investissement.

Et enfin et surtout, William Saliba commencerait à se poser des questions sur l’utilité de revenir à Arsenal, où les dirigeants et Mikel Arteta ne lui ont pas fait particulièrement de cadeau. Et quand on sait que les Gunners sont très loin d’avoir une équipe capable de jouer les premiers rôles en Premier League, la possibilité de rester à l’OM pourrait bien continuer à faire son chemin dans la tête du défenseur central olympien. Cela dépendra grandement de la saison de l’OM, et des moyens financiers mis en oeuvre, car Saliba a toute même été acheté pour 29 ME par Arsenal à l’ASSE en 2019, et sa valeur risque de grimper s’il continue la saison sur ce rythme.