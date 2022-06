OM : Longoria résigné pour Saliba ? C'est tout le contraire !

William Saliba voit son prêt se terminer à l'OM. L'international français a récemment déclaré qu'il serait à la reprise de la nouvelle saison avec Arsenal.

L'OM disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Le club phocéen a arraché sa deuxième place lors de l'ultime journée de Ligue 1 il y a quelques jours. De quoi ravir logiquement les fans de l'OM, qui souhaitent maintenant voir la direction du club ambitieuse sur le marché des transferts. Cela passera par quelques coups d'éclat de Pablo Longoria mais également par la prolongation de certains joueurs dont les bails expirent à l'OM. C'est le cas de William Saliba. Prêté la saison passée à Marseille par Arsenal, le défenseur central a très vite fait l'unanimité sur la Canebière. A tel point qu'il est devenu un élément indispensable de la défense de Jorge Sampaoli. Un Sampaoli qui souhaite plus que tout garder William Saliba. Mais la tendance est plutôt à un départ selon les dires du joueur lui-même.

William Saliba tells Telefoot on his future: “I belong to Arsenal, I still have two years left. I will be back with Arsenal”. ⚪️🔴 #AFC



“I have played zero matches and I still want to show them that I can play for these fans and this great club”, he added to @JulienMaynard. pic.twitter.com/GFxRuEQvxc