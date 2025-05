OM ‍: Longoria recrute pour démontrer que la VAR est truquée

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après son coup de sang à Auxerre, où il avait accusé les arbitres d'être corrompues, ce dont il s'est excusé, Pablo Longoria soupçonne désormais la VAR de ne pas être correctement utilisée. Le patron de l'OM a fait bosser des architectes pour expliquer sa thèse.

Deuxième du classement de Ligue 1 avec 19 points de retard sur le PSG, et 4 d'avance sur l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille pense que durant cette saison les choses n'ont pas été très claires avec l'arbitrage. Revenant ce lundi sur son comportement à Auxerre, le président de l'OM a reconnu que son comportement avait été indigne de son rang, mais il estime tout de même que la Ligue 1 doit revoir le fonctionnement de la VAR, dont il est clairement persuadé qu'elle ne fonctionne pas correctement, car les équipements ne sont pas posés de manière uniforme dans les stades. Pour aboutir à cette conclusion, Pablo Longoria affirme avoir fait appel à des architectes internationaux, qui auraient démontré que les lignes de la VAR ne sont pas toutes pareilles suivant le stade.

La VAR fluctuante suivant les stades de Ligue 1 ?

Pablo Longoria croit au complot anti-OM https://t.co/Rk0HD4p1Bm — Foot01.com (@Foot01_com) May 12, 2025

Déjà mécontent du fait que l'OM ait déniché un supporter du PSG parmi les opérateurs de la VAR, le patron de l'Olympique de Marseille veut que désormais tout cela soit géré de manière nettement plus professionnelle par les arbitres. « Le vrai problème, pour moi, c’est le manque total de coordination entre le protocole VAR et l’arbitrage sur le terrain. Ça ne fonctionne pas (...) Il y a un vrai problème de cohérence entre les décisions VAR et celles prises sur le terrain. Et je vais aller plus loin : cette saison, je me suis senti presque paranoïaque. Je suis quelqu’un de très méticuleux, qui aime contrôler les moindres détails. On est allés jusqu’à faire appel à des architectes internationaux pour analyser les lignes de hors-jeu tirées par la VAR. Je le dis clairement, les lignes de la VAR dans le championnat français sont mal tracées. Elles ne tiennent pas compte de tous les paramètres techniques, ni des différences d’installations dans les stades. Dans certains cas, ces lignes sont tracées presque manuellement. Et là, attention : parce que cette situation, elle est grave », a prévenu Pablo Longoria.