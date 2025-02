Menaces de mort contre l'arbitre, Longoria va devoir assumer ‍!

Dans : OM.

Les accusations de corruption proférées par Pablo Longoria à destination des arbitres ont un effet immédiat puisque Jérémy Stinat fait l'objet de menaces de mort. Le syndicat des arbitres exige des sanctions lourdes contre le président de l'OM.

Le président de l'Olympique de Marseille connaît parfaitement bien le football, et en lançant de telles accusations contre les arbitres, Pablo Longoria savait ce qu'il faisait, notamment parce que la communauté des supporters de l'OM est énorme. Mais ce dimanche matin, la machine est lancée et du côté des arbitres français, on constate déjà les effets des propos du patron marseillais, lequel a affirmé que Jérémy Stinat et ses collègues avaient volontairement pris des décisions pour nuire à Marseille. Au micro de RMC, Olivier Lamarre, porte-parole du syndicat des arbitres du football d'élite, avoue être sidéré par les accusations de Pablo Longoria, estimant que ce dernier devra assumer ce que cela engendre sur la vie des arbitres. Et d'ores et déjà, une plainte va être déposée contre ceux qui ont proféré sur les réseaux sociaux des menaces de mort contre l'arbitre d'AJA-OM.

Plainte contre ceux qui menacent de mort Jérémy Stinat

🗣 "C'est inacceptable, ce sont des messages haineux, des appels de morts diffusés sur les réseaux. On met en danger TOUS les arbitres français"



Annonçant que le syndicat des arbitres va saisir la commission d'éthique de la FFF pour que Pablo Longoria soit lourdement sanctionné, Olivier Lamarre en veut vraiment au patron de l'OM. « Tous les arbitres français sont non seulement choqués, mais aussi scandalisés, par ces déclarations. Comment peut-on imaginer un instant quand on est dans le milieu du football français que nos arbitres soient corrompus ? Non Monsieur Longoria les arbitres français ne sont pas corrompus (…) Peut-être que c’est une grosse ficelle pour parler de la Super League dans le contexte économique actuel, mais c’est inacceptable. Derrière, quand un président dit cela, eh bien ce sont des messages haineux, des appels de mort qui sont diffusés sur les réseaux sociaux par des dizaines de personnes envers Jérémy Stinat, mais aussi vers l’ensemble des arbitres. En disant cela, il met en danger les collègues qui arbitraient samedi soir, mais plus globalement la totalité des arbitres, que ce soit dans le football amateur et professionnel. On jette les arbitres en pâture (…) Remettre en cause la probité des arbitres, c'est grave, c’est attaquer aussi les valeurs du football », a lancé le responsable de la communication du syndicat des arbitres français.