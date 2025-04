OM ‍: Longoria présente l'addition, McCourt s'étouffe

Dans : OM.

Patron de l'Olympique de Marseile, Frank McCourt va payer une somme record en fin de saison pour éponger les dettes de l'OM.

Milliardaire désireux de s’offrir un club de football, Frank McCourt a jeté son dévolu sur l’Olympique de Marseille en 2016. Entre le rachat du club, l’épurement du passif et les sommes réinvesties chaque années pour combler le déficit, le propriétaire américain a déboursé 550 millions d’euros en huit ans, dévoile L’Equipe. Une somme copieuse même si le projet lancé l’été dernier prend forme et a de grandes chances de ramener l’OM en Ligue des Champions. Pour enfin améliorer les finances du club ? Ce ne sera pas le cas et ce sont même des sommes encore plus importantes que Frank McCourt va devoir mettre sur la table.

Le déficit s'approche des 100 millions

L’Américain, présent à deux reprises à Marseille en ce mois d’avril, ce qui est assez rare pour être souligné, s’est bien évidemment entretenu avec Pablo Longoria. Si publiquement, il ne rechigne pas à mettre la main à la poche, il s’est tout de même inquiété du dossier des droits télés et de la perte financière que cela amène. Car sur les derniers bilans, la perte financière de l’OM semblait contrôlée, entre 12 et 39 millions d’euros ces dernières années, ce qui n’est pas anodin non plus. Mais pour la saison en cours, sans Coupe d’Europe pour remplir les caisses et avec une masse salariale qui a explosé pour atteindre 150 millions d’euros, l’addition risque d’être salée.

D’autant que les bilans précédents étaient en trompe l’oeil, avec les aides de l’état pour la situation post-Covid et les aides de CVC qui s’arrêtent. L’Equipe annonce ainsi une perte à venir de 80 millions d’euros, qui va encore obliger le businessman de Boston à allonger la monnaie. Il se murmure néanmoins que le train de vie de Pablo Longoria, et notamment ses distribution généreuses aux agents (20 millions d’euros en 2024) agacent. En attendant de savoir ce qu’il adviendra des droits TV qui seront de toute façon forcément à la baisse, l’OM peut se féliciter d’avoir trouver un milliardaire toujours aussi fortuné, malgré les 550 millions d’euros déboursés en 8 ans.