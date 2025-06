OM ‍: Longoria prépare une pluie de surprises au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les noms fusent pour venir renforcer l'OM cette saison, mais Pablo Longoria maitrise l'art de la surprise et va continuer dans ce sens cet été. Vous êtes prévenus.

La période préférée de Pablo Longoria a débuté. Le jeu du mercato est lancé et le président espagnol n’a jamais caché qu’il aimait étudier les profils, travailler sur les offres, écouter aussi ce qu’on pouvait lui proposer pour ses joueurs, afin de construire la meilleure équipe possible pour la saison suivante. Avec la Coupe du monde des clubs, cette période de transferts a débuté encore plus tôt que prévue. Pas un problème pour le dirigeant espagnol, qui est au coeur de très nombreuses rumeurs pour renforcer l’OM. En attaque avec Mathis Abline, sur les ailes avec Ivan Perisic et Noa Lang, en défense avec Nelson Semedo ou Aymeric Laporte, les informations fusent sur l’intérêt du club marseillais.

Les rumeurs, ça ne fait pas des recrues

𝑻𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒂𝒖𝒈𝒖𝒓𝒊, 𝑴𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 🇮🇹



Roberto De Zerbi souffle aujourd'hui sa 46ème bougie : joyeux anniversaire coach 👔🎉 pic.twitter.com/4prPesHGzc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 6, 2025

Mais comme l’explique une source proche du club marseillais qui s’est confiée à La Provence, « Beaucoup de noms sont sortis, mais il y a des chances que les futures recrues n’aient pas encore été citées ». En effet, l’OM s’est fait une spécialité d’allumer des contre-feux pour mieux travailler en sous-marin. Ce fut le cas l’été dernier quand les rumeurs envoyaient des attaquants comme Nketiah et Moukoko, avant que Wahi ne débarque sur la Canebière. Certes, le transfert n’a pas été réussi, mais la surprise avait été totale sur le moment.

C’est comme cela que travaille Pablo Longoria et Roberto De Zerbi espère désormais être comblé par les pistes trouvées par son président. L’entraineur italien a des exigences, mais selon La Provence, il est aussi conscient que le budget de l’OM ne permet pas d’empiler les stars mondiales et que le mercato 2024 fut exceptionnel à ce niveau. Cela ne l’empêche pas de rêver, et de demander au moins cinq joueurs majeurs pour compléter une équipe qui a parfois tiré la langue, mais devra faire face à de nombreux matchs en plus la saison prochaine avec la Ligue des champions. De quoi donner du travail à Pablo Longoria.