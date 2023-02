OM : Longoria ne blague pas avec ce défenseur

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Bonne surprise de cette saison, Sead Kolasinac fait l'objet d'un pressing soudain de Pablo Longoria, qui entend bien le prolonger rapidement pour éviter de se retrouver dans une situation délicate avec l'OM.

Le mercato ne dort jamais, Pablo Longoria non plus. Le président de l’Olympique de Marseille ne peut recruter ou vendre personne, mais cela ne l’empêche pas de s’activer. Notamment pour s’éviter des frayeurs l’été prochain. L’OM marche du tonnerre en ce moment, et ses joueurs vont inévitablement faire l’objet de sollicitations avec leur succès. Cet hiver, Jonathan Clauss et Matteo Guendouzi ont été sollicités, mais le président olympien a réussi à ne pas laisser filer de titulaires. La réussite sous le maillot de l’OM ne passe pas inaperçue, et cela a notamment totalement relancé la carrière de Sead Kolasinac. Le défenseur bosnien, peu convaincant au départ et maladroit lors du fameux match de la déroute européenne face à Tottenham, a depuis réussi à inverser la tendance.

Une défense solide, Kolasinac est en feu

Souvent titulaire et parfois décisif, l’ancien d’Arsenal assure des garanties en terme de sécurité défensive, secteur où l'OM est très efficace, tout en apportant devant et en y associant une rage de vaincre communicative. Il se retrouve toutefois à un an de la fin de son contrat, et selon La Provence, Pablo Longoria a tiré le signal d’alarme. Depuis quelques jours, il s’est rapproche de ses représentants pour prolonger Kolasinac plus loin que 2024. Les discussions n’ont pas encore porté leurs fruits mais il ne fait aucun doute que l’OM a envie de se mettre à l’abri à propos de son défenseur, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le flan gauche. Pablo Longoria est donc au taquet sur ce dossier, sachant que le dirigeant espagnol a déjà fait savoir qu’il n’aimait pas se retrouver dans des situations délicates où les joueurs ont la capacité de choisir s’ils restent ou non au club. Mais le président de l’OM l’a bien compris, malgré sa volonté farouche, les joueurs vont de plus en plus souvent au bout de leur contrat pour choisir leur futur club et avoir ainsi les commandes dans les négociations. Avec Sead Kolasinac, Longoria espère bien profiter du coup de foudre réciproque entre l’OM et le joueur bosnien pour prolonger l’aventure.