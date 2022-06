OM : Longoria met KO City pour Isaak, c'est fort !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est déjà en plein travail sur son mercato estival. Le club phocéen serait désormais le grand favori pour accueillir dans ses rangs Isaak Touré (Le Havre).

Pablo Longoria le sait, l'été qui se profile sera déterminant pour la suite du projet de l'OM. Le club phocéen va de nouveau goûter aux joies de la Ligue des champions. Une compétition toujours particulière pour l'OM, qui ne souhaitera pas la galvauder. Cela passera notamment par un recrutement ambitieux et séduisant. Pour s'aider dans son travail de recrutement, Pablo Longoria a d'ailleurs misé sur l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, en la personne de Javier Ribalta. Et visiblement, à l'OM, on est déjà sur pas mal de fronts. Alors que William Saliba devrait bel et bien quitter le club phocéen et revenir à Arsenal, l'OM sait qu'il va devoir recruter du lourd en défense centrale. Samuel Gigot est déjà arrivé en provenance du Spartak. Et il devrait prochainement être accompagné d'Isaak Touré.

Touré, le nouveau coup de maître de Longoria à l'OM ?

🚨 L’OM est à un stade avancé des négociations pour la signature d’Isaak Touré.



Le montant du transfert devrait s’élever à 7 M€.



(@DiMarzio) pic.twitter.com/I1RnLTd0Tx — Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2022

Auteur de 17 rencontres avec Le Havre, Touré est l'un des grands espoirs du football hexagonal. Son profil de colosse (2,04m) à seulement 19 ans a tapé dans l'oeil de la direction de l'OM, qui fait tout pour s'attacher ses services. C'est en tout cas ce que nous apprend ces dernières heures le spécialiste du mercato italien Gianluca Di Marzio. Selon le journaliste, l'OM est désormais le grand favori pour le recrutement d'Isaak Touré. Marseille et Le Havre sont même en discussions avancées pour un transfert qui devrait se concrétiser à hauteur de 7 millions d'euros. Ce serait en tout cas une très belle prise pour Pablo Longoria, alors que le joueur de 19 ans était promis à Manchester City. A l'OM, Touré aura sans doute plus l'occasion de s'exprimer que chez les Citizens. Il pourra d'ailleurs suivre la voie de jeunes joueurs exemplaires qui ont marqué les esprits comme William Saliba, Boubacar Kamara ou encore Pape Gueye.