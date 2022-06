Isaak Touré, l’énorme forcing de l’OM au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central pour combler le départ de William Saliba, l’OM ne lâche pas Isaak Touré, le colosse du Havre.

Lancé à la recherche de la perle rare au poste de défenseur central, l’Olympique de Marseille a fait d’Isaak Touré sa priorité absolue sur le marché des transferts. Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria négocie la venue du colosse de 19 ans en provenance du Havre. Le président de l’OM a rencontré les agents d’Isaak Touré à plusieurs reprises et le joueur de 2m04 a même été invité au Vélodrome pour assister au match entre l’OL et Marseille en fin de saison. Cela étant, le dossier s’est corsé pour Pablo Longoria au cours des dernières semaines avec les intérêts de Manchester City, de Francfort ou encore de Newcastle tandis qu’en Ligue 1, les recruteurs lyonnais suivent également la situation d’Isaak Touré avec attention. Cela étant, l’OM est bien le club le plus chaud pour faire venir le défenseur du Havre selon Foot Mercato.

Le média dévoile que les dirigeants de l’Olympique de Marseille font actuellement le forcing pour boucler la venue d’Isaak Touré, véritable priorité de Pablo Longoria mais également de Jorge Sampaoli pour combler le départ de William Saliba en défense centrale. De nouveaux contacts sont intervenus au cours des dernières heures entre le président de l’OM et les représentants d’Isaak Touré afin de faire avancer un dossier qui devrait se finaliser entre 6 et 8 millions d’euros pour le club qui parviendra à mettre le grappin sur le défenseur havrais. Le temps presse pour Isaak Touré, qui disputera l’Euro des moins de 19 ans avec l’Equipe de France à compter de samedi prochain et qui souhaite être fixé sur son avenir avant le début de la compétition. C’est donc cette semaine que l’Olympique de Marseille devra réussir à boucler le dossier au risque de se faire griller par la concurrence. Ce qui ne manquerait pas de frustrer l’état-major de l’OM, qui a déjà vu filer sous son nez l’une des priorités de son mercato en la personne de Mohamed Ali Cho, lequel se dirige vers la Real Sociedad.