OM : Longoria le génie, Di Méco crie à l'imposture

Très actif en ce mercato hivernal, Pablo Longoria a fait le ménage au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille.

En effet, Morgan Sanson a fait ses valises au même titre que Marley Aké, Kevin Strootman et Kostas Mitroglou. De toute évidence, le directeur sportif de l’OM est un grand travailleur, d’autant que dans le sens inverse, Arkadiusz Milik, Pol Lirola et Franco Tongya ont rejoint les rangs de l’Olympique de Marseille. Néanmoins, Eric Di Meco refuse de crier au génie au moment de faire le bilan des six premiers mois de Pablo Longoria en Provence. Sur l’antenne de RMC, l’ancien défenseur gauche olympien a notamment rappelé que si Kevin Strootman et Kostas Mitroglou avaient enfin plié bagage, c’est parce que l’OM avait réalisé un énorme effort financier. Dans le cas du Néerlandais, son salaire est pris en charge par Marseille à hauteur de 50 % dans le cadre de son prêt au Genoa tandis que Kostas Mitroglou a négocié des indemnités avant de résilier son contrat avec l’OM…

« Le gros problème qu’il y a toujours eu à Marseille, c’est que les coups on les tente rarement. Le fameux Lirola on verra mais il ne faut pas s’enflammer sur deux matchs. On est en train de nous expliquer que Longoria est bon parce qu’il a fait partir Strootman alors que le club paie encore une grosse partie de son salaire et qu’il a fait venir un garçon qui arrive à faire un centre, et qu’il a récupéré Milik qui n’a pas joué depuis deux ans donc bon… Je fais l’arbre droit si Milik redevient le joueur qu’il était au Napoli et si Lirola continue comme ça. Mais pour le moment franchement je ne sais pas. Je ne peux pas m’enthousiasmer sur un joueur qui a joué deux matchs, et un grand joueur qui n’a plus joué depuis longtemps. Peut-être que l’OM va l’aider à redevenir un grand joueur, et l’OM profitera de cela. Mais c’est un pari. C’est assez gênant que Longoria devienne l’homme fort en si peu de temps » a jugé Eric Di Meco, pour qui il est encore bien trop tôt avant d’émettre un jugement définitif sur Pablo Longoria.