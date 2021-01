OM : Mitroglou signe à l'Aris Salonique, une défaite pour Marseille

Dans : OM.

Le président de l'Aris Salonique a annoncé avoir obtenu la venue de Kostas Mitroglou. Certains crient au génie concernant Pablo Longoria, la réalité est hélas moins grandiose pour l'Olympique de Marseille.

Theodoros Karypidis, président de l’Aris Salonique, est un dirigeant heureux, au point de dévoiler ce midi via les réseaux sociaux que la venue de Kostas Mitroglou était un « done deal ». En Grèce, l’image de l’attaquant de l’Olympique de Marseille est visiblement à peu près intacte, même si Mitroglou a surtout ciré des bancs plus que marqué des buts depuis qu’il a quitté le Benfica Lisbonne pour l’OM en 2017 pour 15ME. Une somme qui paraît désormais colossale compte tenu du faible rendement de l’avant-centre de 32 ans à Marseille ou au PSV et à Galatasaray où Mitroglou a été prêté. Certains crient au génie de Pablo Longoria d’avoir réussi à se débarrasser de Kostas Mitroglou, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille étant actuellement le chouchou des supporters 2.0. Mais comme le fait remarquer, à juste titre, le compte spécialisé @Footgrec, qui comme son nom l’indique est spécialisé dans le football grec, l’OM doit hélas avaler des couleuvres dans cette opération qui n’a rien d’un exploit.

Loin de là même puisque Kostas Mitroglou n’avait plus que 5 mois de contrat à Marseille et que le club phocéen devra payer une grande partie de son salaire à l’Aris Salonique, et cela jusqu’au bout de son engagement. « Résilier le contrat d'un joueur au placard, on ne parle pas de la plus grande prouesse qui soit. Faut filer du blé, la négo permet d'établir si c'est le contrat total ou une partie. C'est dingue que l'OM ait attendu janvier alors qu'ils pouvaient plier ça bien avant (genre en juin). Parce que là on ne parle pas d'une vente quand même. Mais bien d'un gros flop financier que tu résilies à tes frais pour qu'il signe libre ailleurs. C'est dire si ça ne devait pas bosser fort avant que Longoria n’arrive », explique le journaliste de @Footgrec. Et pour confirmer que du mouvement était à venir, Kostas Mitroglou a laissé entendre qu’un retour aux choses du football était imminent.