OM : Larguet laisse sa place à Sampaoli sans rien exiger

Nasser Larguet sera probablement pour la dernière fois de la saison, et peut-être de sa carrière, sur le banc de l'Olympique de Marseille dimanche contre l'OL. Et il souhaite ensuite laisser sa place à Sampaoli en toute quiétude.

Directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Nasser Larguet a été appelé à la rescousse par Jacques-Henri Eyraud lorsque le divorce avec André Villas-Boas a éclaté au grand jour. De nature très discrète, et même si les résultats ne sont pas totalement là, Larguet a réussi à ramener du calme et même de la sérénité au sein du vestiaire phocéen, ce qui n’était pas le cas ces dernières semaines. Oui mais voilà, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud ont décidé de confier les clés de l’équipe marseillaise à Jorge Sampaoli, dont la signature à l’OM est imminente. En attendant, l’actuel entraîneur de Marseille sera encore aux commandes de l’équipe pour la rencontre toujours très attendue contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir au Vélodrome. Et à 48 heures de ce choc, Nasser Larguet a déjà prévenu qu’il avait prévu de retourner dans l’ombre lorsque Jorge Sampaoli sera intronisé coach de l’OM.

Pas question pour Nasser Larguet de s’imposer dans le staff du coach argentin. « Concernant Jorge Sampaoli, je n’ai pas plus d’informations que vous. Je continue mon travail et tant qu’un nouvel entraîneur n’est pas nommé, moi je suis dans la peau d’un entraîneur pour faire de la performance. Les derniers matchs l’ont prouvé, l’équipe a stoppé la spirale des défaites, elle se retrouve et essaie de faire des résultats. Mais pour moi, les choses sont claires, le jour où un staff va arriver, je retournerai tout simplement au centre de formation. Briguer une place au sein du staff, ce n’est pas mon objectif. Je continue à faire le travail, je suis un salarié du club, le club me demande d’entraîner cette équipe, de lui redonner une certaine quiétude, c’est ce que je fais », a fait remarquer l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui doit probablement souhaiter finir son intérim avec une victoire retentissante contre Lyon.