OM : Longoria impuissant, Milik veut déjà partir

Recrue star du mercato hivernal de l’OM, Arkadiusz Milik a inscrit 4 buts en l’espace de 8 matchs sous les couleurs marseillaises.

Prêté jusqu’en juin 2022 avec une option obligatoire comprise entre 8 et 10 ME, l’international polonais a déjà conquis les exigeants supporters de l’OM. De toute évidence, Arek Milik n’a rien à voir avec Germain, Mitroglou ou encore Benedetto, les derniers buteurs de l’Olympique de Marseille. En Italie, on persiste toutefois et on signe pour dire qu’il n’y a pas la moindre chance de voir Milik rester à l’OM au-delà de la saison en cours. Pour de nombreux spécialistes, il est clair que Pablo Longoria ne parviendra pas à conserver sa star cet été. Un avis notamment exprimé par le journaliste transalpin Valter De Maggio, pour qui Arkadiusz Milik est quasiment déjà un joueur de la Juventus Turin. C’est dire…

« Dans le contrat signé par Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille, il y a une clause. Milik ira à la Juventus Turin lors du prochain mercato estival. Il était courtisé par la Vieille Dame lorsque Maurizio Sarri était là. Dans les prochains mois, les négociations aboutiront enfin et le joueur ira à la Juventus Turin. Il veut y aller » a expliqué l’insider à la Radio Kiss Kiss Napoli. De son côté, Tuttosport indique que si l’Olympique de Marseille était amené à vendre Arek Milik, Pablo Longoria devrait tout de même réaliser une petite plus-value dans la mesure où le président espagnol de l’OM a fixé le prix de départ de son attaquant polonais à 15 ME. Reste maintenant à voir si comme la presse italienne l’affirme avec force et vigueur, Arkadiusz Milik dispose bien d’un bon de sortie. Devant les micros, Pablo Longoria a martelé un message très ferme ces dernières semaines. « L’OM a le contrôle du joueur » a-t-il expliqué. Suffisant pour le conserver au moins une saison de plus ? Réponse cet été.