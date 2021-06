OM : Longoria et Sampaoli se chauffent sur le mercato

Dans : OM.

Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont en désaccord sur l’arrivée d’un nouveau joueur offensif. Ce sera en tout cas en provenance d’Argentine.

Pablo Longoria est sur tous les fronts en ce début de marché des transferts, mais Jorge Sampaoli tire également quelques ficelles pour orienter l’OM dans son recrutement. Parmi les très nombreuses pistes étudiées par le club olympien, les joueurs sud-américains se multiplient, et notamment ceux que le président marseillais a repéré ces derniers temps. La preuve encore avec cette information venue du média argentin TNT Sports, qui révèle que l’OM vient d’effectuer une offre pour se payer Luca Orellano. L’ailier droit n’est âgé que de 21 ans, mais ses performances lui ont déjà permis d’arriver dans le viseur du club provençal. Un gabarit de poche (1,70 m), une fragilité physique encore visible, mais un talent sur lequel Pablo Longoria a envie de parier pour les années à venir. La preuve, l’OM a déjà fait une offre à son club, le Velez Sarsfield, avec qui il négocie déjà depuis quelques semaines pour essayer de faire venir un autre joueur offensif : Thiago Almada. Mais pour les deux joueurs, il n’est pas dit que l’OM parvienne à réussir son opération.

Concernant Orellano, les dirigeants marseillais sont capables d’insister, mais Vélez aimerait conserver son trublion offensif jusqu’à la fin de la saison, en décembre. Une décision sportive, mais aussi financière, tant le club de Buenos Aires estime que, plus Orellano aura de temps de jeu, plus sa valeur pourra augmenter également. Aucun montant n’a été donné pour un transfert du jeune ailier, mais sa valeur est estimée à 4 ME par la presse argentine, notamment en raison de son contrat encore valable jusqu’en 2023. Cette piste prônée par Pablo Longoria serait toutefois la cause de quelques crispations en interne. En effet, Jorge Sampaoli, selon TNT, ne comprendrait pas l’achat d’un tel joueur, alors que l’entraîneur argentin de l’OM envoie son président sur la piste de Cristian Pavon, l’ailier international de Boca Juniors.