OM ‍: Longoria et McCourt, énorme divorce à Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les graves accusations émises par Pablo Longoria à l'encontre des arbitres de Ligue 1 ont un retentissement énorme. Faute d'avoir apporté des preuves, le président de l'Olympique de Marseille est en grand danger et Frank McCourt n'apprécie pas.

Parfois prompt à sortir des communiqués, l’Olympique de Marseille est resté silencieux depuis samedi soir et les propos du président de l’OM, lequel a accusé les arbitres de « corruption » après la défaite de son équipe à Auxerre, puis avoir menacé de quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Super League. Il est vrai qu’il y a forcément un énorme malaise, même si du côté du clan Longoria, on tente de désamorcer la bombe en affirmant que le dirigeant espagnol s’était mal exprimé et ne voulait pas utiliser le mot corruption au sens français. L’Olympique de Marseille reste pour l’instant droit dans ses bottes, au moment où son patron va faire face aux plaintes des arbitres professionnels français, sidérés qu'on puisse ainsi les accuser d'être achetés et qui ont constaté que Jérémy Stinat, qui officiait samedi soir à Auxerre, avait déjà été ciblé par des supporters.

Longoria très fatigué avant AJA-OM

Cependant, du côté de la Commanderie, on se demande comment cela va se finir, car outre une très lourde sanction, l’impact des accusations de Pablo Longoria est colossal et ce dernier va traîner cela longtemps. Selon L’Equipe, le président de l’OM était très tendu la semaine passée et son attitude à Auxerre a démontré que cet état de fatigue n'était pas bon pour sa sérénité. Mais du côté de Frank McCourt, il y a également un léger malaise, notamment parce que l'homme d'affaires américain a toujours eu une attitude pondérée, McCourt n'étant pas du tout John Textor.

Comme l'expliquent Anthony Clément et Mélisande Gomez, nos deux confrères du quotidien sportif, même si Pablo Longoria était sur les nerfs, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille n'est pas du tout fan de ce genre de propos hors de contrôle. « Il n'a pas échangé dimanche avec Frank McCourt, mais le propriétaire de l'OM n'est pas le premier fan de ce genre de débordements », précisent les deux journalistes. Pour l'instant, c'est le silence total du côté de la cité phocéenne, mais il est évident que ce mutisme absolu ne pourra pas s'éterniser, et le propriétaire de l'Olympique de Marseille va devoir faire savoir dans quel camp il se situe concernant ces accusations de corruption. De là à imaginer le départ de Pablo Longoria, qui avait déjà failli démissionner suite au clash avec des Ultras de l'OM en septembre 2023...