OM ‍: Les arbitres portent plainte contre Pablo Longoria ‍!

Par Alexis Rose

Arbitre du choc de la 23e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ce dimanche soir, Éric Wattellier espère ne pas vivre le même pugilat que Jérémy Stinat après la défaite de l’OM contre Auxerre samedi soir (0-3). Suite au lourd revers de Marseille en Bourgogne, l'arbitre français s’est effectivement fait détruire devant les médias par tous les dirigeants olympiens, de Pablo Longoria à Roberto De Zerbi en passant par Fabrizio Ravanelli. Accusé d’avoir faussé le match, avec notamment un penalty non-sifflé sur Merlin et un rouge jugé sévère sur Cornelius, Monsieur Stinat est depuis soutenu par tous les suiveurs du football français, et surtout par ses collègues arbitres.

« On a décidé de saisir le procureur pour déposer une plainte pour diffamation »

Puisque ce dimanche, les arbitres de L1 ont tout simplement décidé de porter plainte à l’encontre de Pablo Longoria. C’est ce qu’a annoncé Éric Wattellier avant le match entre Lyon et Paris. « On souhaitait intervenir pour apporter notre soutien à notre collègue Jérémy Stinat qui a quand même vécu une intrusion de son domicile suite au match. Certains propos peuvent avoir des conséquences. On est de tout coeur avec lui car il est profondément touché et tous les arbitres de Ligue 1 sont extrêmement solidaires. On a passé un cap avec le mot de corruption, qui est très fort, très grave et très scandaleux. Nous avons tous été choqués. On s'est réunis en visio ce matin et on a décidé de saisir le procureur pour déposer une plainte pour diffamation. Ce type de propos ne montre pas une belle image du football et retentit sur le foot amateur. C'est triste, c'est dommage et tout le monde doit en prendre conscience et se ressaisir, travailler pour le football et l'intérêt général », a expliqué, sur DAZN, l’arbitre du choc de ce dimanche soir, qui espère que les paroles des dirigeants marseillais seront suivis de sanctions.