OM : Longoria et Larguet, le fond du problème dévoilé

Dans : OM.

La semaine dernière, Frank McCourt a fait le choix de promouvoir Pablo Longoria au poste de président de l’Olympique de Marseille en remplacement de Jacques-Henri Eyraud.

Tandis que l’Espagnol ne recrutera pas de directeur sportif dans un avenir proche, il devra cependant trancher dans les prochaines semaines l’avenir de Nasser Larguet. Dès lundi, l’entraîneur intérimaire de l’OM cédera sa place à Jorge Sampaoli et reprendra son rôle de directeur du centre de formation du club phocéen. Mais d’après plusieurs sources, le Marocain de 62 ans a d’ores et déjà trouvé un accord avec le Stade Malherbe de Caen dans l’optique de la saison prochaine. Depuis, Pablo Longoria a officiellement démenti les rumeurs d’un départ de Nasser Larguet.

Mais à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, il existe bien des divergences entre les deux hommes. Le président de l’Olympique de Marseille souhaite notamment mettre le paquet sur un recrutement très régional au niveau des jeunes tandis que Nasser Larguet a une vision plus globale en lorgnant notamment Paris et l’Île de France de manière générale. « Surtout, il a la phobie des ANS (accords de non-sollicitation), argument financier pour verrouiller des ados dès l'âge de 13 ans » détaille le quotidien national. Pour l’heure, il semble donc difficile d’envisager une collaboration sur le long terme entre Pablo Longoria et Nasser Larguet à l’Olympique de Marseille, malgré les compliments de l’Espagnol à l’égard de l’ancien directeur technique du football marocain. Reste maintenant à voir comment évolueront les relations entre les deux hommes d’ici la fin de la saison afin de savoir s’il existe une chance de voir Nasser Larguet rester à l’OM.