OM : Longoria et Larguet, début d’un clash à Marseille ?

Directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Nasser Larguet a été promu à la tête de l’équipe première après le départ précipité d’André Villas-Boas.

Sur le banc de l’OM lors du déplacement à Lens (2-2), le Tunisien de 62 ans sera de nouveau aux commandes pour le Classico face au Paris Saint-Germain. L’aventure de Nasser Larguet à la tête de l’équipe première de l’Olympique de Marseille ne devrait toutefois pas s’éterniser. Et pour cause, Pablo Longoria fait son maximum afin de trouver un nouvel entraîneur au plus vite. La priorité de l’Espagnol se nomme Jorge Sampaoli, actuellement en poste à l’Atlético Mineiro. En attendant de savoir si l’ancien sélectionneur de l’Argentine prendra bientôt la direction de Marseille, des tensions apparaissent entre Nasser Larguet et Pablo Longoria.

A en croire les informations de l’insider @Treize013, très attentif aux mouvements du centre de formation, la signature du jeune suisse Esey Gebreyesus (2004) à l’OM serait au cœur des tensions. « C’est confirmé. C’est bien un contrat professionnel pour Esey Gebreyesus. C’est le premier 2004 à avoir un contrat professionnel au sein de l’OM. C’est un transfert fait par le duo Pablo Longoria - David Friio. Le directeur du centre de formation de l’OM Nasser Larguet n’était pas au courant » a lancé l’insider, pour qui Pablo Longoria a la fâcheuse habitude de gérer sa barque sans en tenir informé les entraîneurs des différentes équipes de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, ce dossier Gebreyesus n’est pas sans rappeler celui d’Olivier Ntcham, recruté par Pablo Longoria contre l’avis d’André Villas-Boas. Reste maintenant à voir si le poste de Nasser Larguet est menacé, lui qui n’est autre que le directeur du centre de formation de l’OM depuis deux ans…