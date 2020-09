OM : Longoria est partout, Escobar ciblé par Marseille !

Dans : OM.

Un nouvel attaquant est cité pour venir renforcer l'effectif de l'OM. Un espoir espagnol de 18 ans qui fait ses gammes du côté du FC Valence.

L’OM va droit au but ! Le dauphin du PSG la saison dernière multiplie les pistes offensives dans les derniers jours du mercato. Alors que le Brésilien Luis Henrique (18 ans) est arrivé pour 12 ME de Botafogo, un de ses compatriotes est également ciblé, Marcos Paulo (18 ans, Fluminense). Et d’après des informations venues d’Espagne, un autre joueur est dans le viseur de Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif. Celui-ci n’est autre que Jordi Escobar, âgé lui aussi de 18 ans et membre de la réserve du FC Valence. Les médias locaux valencians avancent que l’OM étudie le dossier du jeune attaquant espagnol. Le jeune joueur d’1,89m n’a jamais évolué avec le groupe professionnel du club che.

Il fait son bonhomme de chemin dans la catégorie inférieure avec qui il s’est distingué la saison passée. Auteur de trois buts dans le dernier exercice de championnat de la réserve (Segunda Division), l’international espagnol U17 a surtout marqué les esprits en Youth League. En huit rencontres, il a fait trembler les filets trois fois. Sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2022, Jordi Escobar est valorisé à 300 KE par le site spécialisé Transfermarkt. Il souhaiterait poursuivre sa progression à l’étranger et Marseille est l'écurie la mieux placée pour l'enrôler. Le club de la cité phocéenne prospecte et affiche clairement ses ambitions alors qu’il s’apprête à disputer la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2013/2014.