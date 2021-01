OM : Longoria est chaud, une surprise au mercato ?

Dans : OM.

Les trois ultimes jours du mercato hivernal seront chauds à Marseille, qui souhaite combler le départ de Morgan Sanson à Aston Villa.

Franco Tongya est arrivé en provenance de la Juventus Turin dans le cadre du transfert de Marley Aké en Italie, mais le milieu de terrain de 18 ans devrait naviguer entre l’équipe réserve et les pros. Ce n’est donc clairement pas lui qui est amené à remplacer numériquement Morgan Sanson dans l’esprit des dirigeants olympiens. Véritable scout dans l’âme, le directeur sportif olympien Pablo Longoria multiplie les pistes pour trouver le profil idoine d’ici lundi soir. Mais en parallèle, la direction de l’Olympique de Marseille pourrait réserver une jolie surprise à ses supporters avec le recrutement d’un latéral gauche sur le gong, à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe.

Le média croit savoir que l’Olympique de Marseille aimerait anticiper les départs de Jordan Amavi, Saïf-Eddine Khaoui et Yuto Nagatomo, tous en fin de contrat à l’issue de la saison et qui ne prolongeront pas. L’objectif de Pablo Longoria est ainsi de trouver un latéral gauche dès le mois de janvier afin de préparer la saison prochaine, ce qui ne sera toutefois pas chose aisée. Et pour cause, les finances de l’OM ne permettent pas d’empiler les joueurs à un poste où le club compte déjà trois éléments, bien qu’ils soient en fin de contrat. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria, qui a sorti Franco Tongya et Pol Lirola de son chapeau durant le mercato hivernal, en plus de ficeler la venue d’Arkadiusz Milik, parviendra à réaliser un nouveau coup de maître. La situation est en tout cas scrutée de près chez les supporters de l’OM…