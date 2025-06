OM ‍: Longoria en rêve, l'offre est partie

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria ne lâche pas une piste qui lui tient à coeur depuis des années, et il vient de faire une offre de prêt à Bournemouth pour Max Aarons, avec toujours un amour pour les cibles en provenance de l'Angleterre.

Un mercato très « british » pour l’Olympique of Marseille ? Après avoir convaincu Jonathan Rowe de signer l’été dernier, en plus de Mason Greenwood, le club provençal a enchainé avec l’international anglais Angel Gomes puis le défenseur de Burnley CJ Egan-Riley. Et ce n’est pas fini. Le journaliste turc Ekrem Konur donne du nouveau en ce qui concerne un autre arrière droit sur lequel l’OM s’est positionné. Il s’agit d’un joueur très bien connu de Pablo Longoria, qui le ciblait déjà en 2022 et n’a eu de cesse de le suivre de près pendant toute sa carrière. Le défenseur en question se nomme Max Aarons, et sort d’un prêt de six mois à Valence en provenance de Bournemouth.

🚨🆕 #AFCBournemouth 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Transfer

Rangers are leading the race to sign Bournemouth right-back Max Aarons, but Marseille have also made a move to sign him on loan. https://t.co/TYkIC6eWf5 pic.twitter.com/nGV6el72hJ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 19, 2025

En Espagne, Aarons n’a pas beaucoup joué et l’option pour rendre le transfert permanent n’a pas été levée. Néanmoins, plusieurs clubs misent encore beaucoup sur lui, et c’est ainsi que le journaliste Ekrem Konur dévoile que les Glasgow Rangers rêvent de boucler sa venue pour cet été. Mais l’informateur turc en profite pour révéler qu’un club a déjà effectué une offre de prêt auprès des Cherries et il s’agit de l’Olympique de Marseille. Un prêt surement attaché d’une option d’achat pour essayer de convaincre Bournemouth de lâcher un défenseur sur lequel il ne compte pas pour la saison à venir. L’Anglais est valorisé à 6 millions d’euros, et le natif de Londres a en tout cas bien compris qu’il n’aurait pas sa place à Bournemouth pour les mois à venir. Il reste à savoir quel projet parviendra à emporter la mise, mais Pablo Longoria a en tout cas décidé de bouger ses pions pour récupérer un défenseur de plus à offrir à Roberto De Zerbi.