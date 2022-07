OM : Longoria dîne à Londres, Saliba n'est pas au menu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cette nuit, Fabrizio Romano a enflammé les supporters de l’OM en dévoilant que Pablo Longoria avait diné avec l’agent de William Saliba.

William Saliba de retour à l’Olympique de Marseille, et si c’était encore possible ? C’est ce que pensent une partie des supporters phocéens après l’information livrée par Fabrizio Romano dans la nuit de lundi à mardi. Le spécialiste italien du mercato a dévoilé que Pablo Longoria s’était rendu à Londres afin de discuter avec l’agent de William Saliba, bien que l’international français entre désormais dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Et si finalement, cette rencontre entre l’agent de Saliba et le président de l’OM s’était tenue pour discuter d’un autre joueur représenté par l’agent du défenseur de 21 ans ? Cette hypothèse prend de plus en plus d’ampleur sur les réseaux sociaux, où l’intérêt de l’OM pour le jeune milieu sochalien Rassoul Ndiaye a été dévoilé. Et il s’avère que le Sochalien aux 5 buts en Ligue 2 la saison dernière est représenté par le même agent que William Saliba.

L'OM intéressé par Rassoul Ndiaye ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RASSOUL NDIAYE (@rass.ndiaye)

Sur son compte Twitter, l’insider @lepetitOM a rappelé que l’Olympique de Marseille était intéressé par Rassoul Ndiaye. « L'Olympique de Marseille a un oeil sur le milieu défensif (MC) du FC Sochaux, Rassoul Ndiaye (20ans) , le joueur polyvalent formé chez les lionceaux crève l'écran cette année en Ligue 2. Gros volume de jeu, solide aux duels, et décisif (5B, 3PD). Très mobile, gratteur de ballons et loin d'être dégeu techniquement, on est bien dans le profil recherché par Tudor. Toulouse a offert un peu + de 2ME il y a quelques semaines, refusé par Sochaux qui attend au moins le double pour son joueur » a publié le compte insider, pour qui ce rendez-vous à Londres avec Pablo Longoria était peut-être pour évoquer le cas du Sochalien, plutôt que pour négocier un transfert de William Saliba. Il faut dire que pour l’Olympique de Marseille, le retour de l’international tricolore semble maintenant impossible. Le défenseur formé à l’ASSE est estimé à plus de 30 millions d’euros et pourrait prolonger à Arsenal, où Mikel Arteta semble enfin enclin à l’intégrer dans la rotation des défenseurs centraux.