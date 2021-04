OM : Longoria dévoile son vrai secret

Dans : OM.

Moins d’un an après son arrivée à l’OM dans la peau d’un directeur sportif, Pablo Longoria a été promu à la présidence du club par Frank McCourt.

L’intelligence et les compétences de l’Espagnol lui ont permis d’accéder à la présidence de l’Olympique de Marseille à seulement 34 ans, une véritable prouesse. Pablo Longoria doit maintenant prouver qu’il a les épaules pour occuper ce rôle. Une chose est certaine, il sera toujours l’indiscutable patron du mercato à l’OM. Et pour cause, le scouting, la construction d’un effectif, les ventes et les achats de joueurs sont autant d’activités qui représentent pour lui un infini terrain de jeu. Dans une interview accordée à El Pais, l’ex-scout du FC Valence et de Sassuolo a fait savoir qu’il avait passé des heures à jouer à des simulations de football, une école de plus en plus commune pour les grands directeurs sportifs à présent.

« Ma génération a passé des heures et des heures à jouer à PC Soccer et à essayer de comprendre comment créer une équipe, comment signer et comment vendre des joueurs. J'aimais jouer à PC Calcio. Et à l'âge de 5 ans, je connaissais toutes les équipes de foot italiennes et tous leurs mécanismes. Cette passion que j'avais pour le football italien m'a permis d'orienter ma carrière vers quelque chose de plus international. J’attache une grande importance aux données mais en les subordonnant à la sensibilité du repérage traditionnel, en particulier l'adaptation du joueur que vous recherchez à une idée du jeu (…) Tous les clubs européens vont recruter en France car c'est le pays exportateur par excellence en Europe en raison de ce mélange de cultures » a lancé Pablo Longoria, fidèle à sa réputation de geek accroc aux datas et aux statistiques. Une technique qui, espérons-le pour Marseille, portera ses fruits lors des prochaines périodes de mercato.