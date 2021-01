OM : Longoria déchainé, une recrue surprise au mercato

Dans : OM.

Si l’Olympique de Marseille vit un début d’année compliqué sur les terrains de Ligue 1, Pablo Longoria est en train de faire briller son club lors du mercato hivernal.

Assez calme à cause de la crise du Covid-19, le marché des transferts est toutefois agité par le club phocéen. En quête de plusieurs joueurs majeurs pour la deuxième partie de saison, l’OM a déjà recruté le latéral droit Pol Lirola et le buteur Arkadiusz Milik. Alors que Marseille a donc renforcé les deux secteurs de jeu dans le besoin, Pablo Longoria n’a pas fini son travail. Car après le départ en prêt de Kevin Strootman au Genoa, l’OM pourrait enregistrer une autre fuite dans l’entrejeu, à savoir celle de Morgan Sanson. Pisté par Aston Villa, qui a fait une offre de 13 millions d’euros, refusée par les dirigeants olympiens en milieu de semaine, le milieu de terrain pourrait bien filer à l’anglaise avant la fin de ce mois de janvier.

Et si jamais ce transfert venait à se concrétiser, Marseille serait forcément à la recherche d’un renfort pour son entrejeu. Si plusieurs noms ont déjà circulé, comme celui de l’ancien Nantais Amine Harit (Schalke 04), Longoria piste plutôt un Franco-Algérien de… Serie A. En effet, selon La Provence, l’OM suit Mehdi Léris. Formé à la Juventus et au Chievo Vérone, le joueur de 22 ans évolue à la Sampdoria depuis 2019. Auteur de 14 matchs cette saison, Léris est capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté. Autant dire que sa venue pourrait compenser le départ de Sanson, mais aussi celui de Nemanja Radonjic, plus vraiment désiré par Villas-Boas à Marseille. Un coup comme le directeur sportif espagnol aime faire, et qui surprendrait tout le monde sur ce marché des transferts beaucoup plus actif que prévu à l'OM.