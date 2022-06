OM : Longoria débarque en Italie pour trois gros dossiers

Dans : OM.

Par Sébastien Veyrier

En plus de conclure un prêt pour Luis Henrique, Pablo Longoria a évoqué le cas de Duje Caleta-Car avec les dirigeants du Torino. Un accord est proche, mais suspendu à la décision du Croate.

Ce n’est pas une surprise, Pablo Longoria est un négociateur avisé ! Profitant d’un voyage en Italie pour rencontrer les dirigeants de la Roma, le président de l’OM, accompagné de son nouveau collaborateur Javier Ribalta, a fait un petit détour par le Torino. L’occasion d’évoquer le prêt de Luis Henrique, mais également de tenter de vendre Duje Caleta-Car.

Le Torino fonce sur Luis Henrique et Caleta-Car

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon La Stampa, le petit voyage des dirigeants de l’OM en Italie va donc certainement s’avérer très fructueux. Après avoir avancé sur les discussions concernant Jordan Veretout auprès de la Roma, un bon coup est par ailleurs en cours avec le Torino. Longoria et Ribalta ont en effet quasiment validé le prêt de Luis Henrique au Toro et surtout, ont aussi mis le dossier Duje Caleta-Car sur la table. Les dirigeants italiens sont particulièrement intéressés par le profil du défenseur croate. Le Torino va avoir besoin de renfort à ce poste, car il va très probablement perdre Bremer, son arrière central brésilien de 25 ans auteur d’une très bonne saison et très courtisé cet été.

Si Luis Henrique va rejoindre le Toro en prêt, Duje Caleta-Car pourrait lui faire l’objet d’un transfert. L’OM demande 15 millions d’euros, mais cette somme pourrait être revue à la baisse. Seule inconnue dans ce dossier, la volonté du joueur de quitter l’OM ou non. Alors qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat, le finaliste de la Coupe du Monde 2018 a bien l’intention d’aller au terme de son engagement avec Marseille et partir libre l’année prochaine.