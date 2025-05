OM ‍: Longoria, De Zerbi, Benatia, il en a marre

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les dirigeants de l'OM n'ont pas spécialement explosé de joie avec la qualification acquise par leur équipe pour la Ligue des Champions. Ils en voulaient à la terre entière et cela a le don d'agacer Eric Di Meco.

L’Olympique de Marseille a réussi sa mission cette saison en allant chercher une place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Une belle performance puisque le club provençal avait complètement raté l’exercice précédent, et va désormais participer à l’épreuve reine du continent pour la 18e fois de son histoire. Les dirigeants se sont félicités de cette réussite, mais pour tous, elle avait un gout amer. En effet, Mehdi Benatia samedi après le match contre Le Havre, Pablo Longoria récemment sur Linkedin, et Roberto de Zerbi en conférence de presse, ont dénoncé un climat malsain, et une vindicte contre leur club chez les médias, les arbitres comme dans les instances du football français. Un discours complotiste qui agace au plus haut point Eric Di Méco, que l’on ne peut pas accuser de ne pas soutenir l’OM. Mais pour l’ancien défenseur, il serait temps que les responsables du club changent un peu d’attitude et arrêtent d’en vouloir à la terre entière.

Qui a manqué de respect à l'OM

𝗨𝗻𝗲 𝗳𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗹𝗶𝗲 𝗲𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 ! 🤩💙



Merci aux 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ supporters marseillais qui ont fait vibrer le parcage marseillais du stade Océane ! 👏 #HACOM pic.twitter.com/t9egVUK9bN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 12, 2025

« Quand tu viens d’atteindre ton objectif et que la fin était un peu tendue, parce qu’ils sont même partis loin de Marseille (à Rome), ça veut dire qu’ils ont peur ou en tout cas qu’ils avaient beaucoup de pression, comment tu ne peux pas juste te satisfaire de ton bonheur et être content? Devant la TV, tous les supporters de l’OM étaient heureux, j’en fais partie. Mais il va falloir m’expliquer les moments dans l’année où des gens ont pu lui manquer de respect. Parce que s’il vient nous parler de la mauvaise ambiance qu’il y a à la Commanderie dans les bureaux, moi je ne veux pas le savoir. Ce n’est pas mon problème, ce n’est pas le problème du supporter. Qu’ils règlent ce problème en interne. Qu’il vienne nous expliquer qu’on est tous méchants, que les arbitres et les médias ont été contre l’OM… Je n’ai pas entendu ça cette année. Je me pose juste une question: est-ce que De Zerbi va être capable une deuxième année avec la Ligue des champions ? », a préféré enchainer Eric Di Meco sur RMC. L’ancien défenseur sait très bien que le club provençal a toujours toutes les peines du monde à garder ses entraineurs sur la durée, et le coach italien a plusieurs fois laissé entendre qu’il pourrait bien claquer la porte si les choses ne se passaient pas comme il le voulait.