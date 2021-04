OM : Longoria cible la doublure de Milik en Italie

Dans : OM.

Cet été, l’OM fera le maximum pour conserver Arkadiusz Milik, mais ne retiendra pas Dario Benedetto tandis que Valère Germain va partir libre.

L’objectif de Jorge Sampaoli est très clairement de bâtir l’OM de demain autour de son trio offensif actuel, composé de Thauvin, Milik et Payet. L’entraîneur argentin apprécie la complémentarité des trois hommes, notamment aperçue au cœur de la deuxième mi-temps entre Marseille et Lorient samedi après-midi au Vélodrome (3-2). Pablo Longoria réaliserait une véritable prouesse en parvenant notamment à garder Arek Milik, courtisé par plusieurs clubs de Série A. Le président de l’Olympique de Marseille travaille à convaincre le Polonais de l’intérêt de rester, à un an de la Coupe du monde au Qatar. En parallèle, il étudie plusieurs pistes pour offrir à Jorge Sampaoli une doublure de luxe à Milik en attaque.

A en croire les informations obtenues par Calcio Mercato, le président de l’Olympique de Marseille a flashé sur Giacomo Raspadori, auteur de 4 buts et 2 passes décisives en Série A avec Sassuolo. Loin d’être un titulaire indiscutable sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’attaquant italien de 21 ans se révèle peu à peu et a notamment marqué cette semaine face à l’AC Milan. Obnubilé par la recherche de grands talents en devenir, Pablo Longoria apprécie les qualités du natif de Bentivoglio, ambidextre et qui présente l’avantage de pouvoir évoluer dans plusieurs positions. A Sassuolo, il joue le plus souvent en pointe mais a également été utilisé sur le côté gauche de l’attaque pour dépanner au besoin. Alors que son prix aurait été fixé à environ 15 ME par la direction de Sassuolo, il semble évident qu’au vu de la crise, ce tarif sera revu à la baisse, ce dont aimerait profiter Pablo Longoria. Le président de Marseille devra en revanche se défaire d’une concurrence tenace, à savoir celle du RB Leipzig, redoutable dès lors qu’il s’agit de recruter de jeunes pépites en devenir.