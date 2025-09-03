OM ‍: Longoria c'est 172 transferts et 542 ME dépensés ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a encore fait un mercato flamboyant, ce qui a d'ailleurs donné lieu à des commentaires contrastés. Pablo Longoria adore cette période de trading, et le bilan du patron de l'OM est assez époustouflant.

Avec douze joueurs recrutés lors de la période des transferts qui s'est achevé lundi à 20 heures, le président de Marseille a battu son record depuis qu'il a été nommé la tête du club phocéen en 2021 à la place de Jacques-Henri Eyraud. Une activité intense qui a valu des critiques à Pablo Longoria, y compris d'anciens joueurs de l'OM, et notamment Eric di Meco, lequel estime que les supporters finissent pas ne plus se reconnaître dans une équipe qui change autant et aussi vite. Pour en revenir à l'appétence de Pablo Longoria pour les transferts, le quotidien La Provence a fait les comptes et cela permet de se rendre compte de la folie marseillaise au moment du mercato depuis que l'Espagnol a pris les commandes de l'Olympique de Marseille.

L'OM a eu du boulot à chaque mercato

Journaliste pour le quotidien local, Thibault Lopez a sorti sa calculatrice et les listes des transferts réalisés par l'OM de Pablo Longoria et il a fait le bilan depuis que ce dernier est arrivé à Marseille en 2020. « Cet été, 12 nouveaux éléments ont posé leurs bagages à Marseille, quand 15 ont fait le chemin inverse. Ce qui porte le total à 172 mouvements (....) Financièrement parlant, le club a dépensé environ 542 millions d’euros en cinq ans (dont 98,5ME cet été), hors bonus et primes à la signature, mais en comptant les obligations d’achat sur la saison du prêt », précise le journaliste de La Provence, qui ajoute que l'OM a encaissé 336,5ME pour les ventes intervenues dans la même période.

En contrepartie de ce trading haute fréquence, l'Olympique de Marseille compte quelques qualifications en Ligue des champions, mais aucun trophée. Pablo Longoria bénéficie pour l'instant du soutien d'une majorité de supporters, mais il ne faudrait tout de même pas que cette disette s'éternise, car les abonnés du Vélodrome pourraient finir par se lasser de toute cette agitation au mercato qui n'a pas encore débouché sur un titre.