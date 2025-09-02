Benatia et De Zerbi accusés d'avoir tué l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM connait un début de saison très mouvementé. Les Phocéens devront en plus de cela s'assurer que la mayonnaise prenne bien après encore beaucoup de changements dans l'effectif de Roberto De Zerbi.

L'OM vit un début de saison bien compliqué. Les Phocéens devront vite réagir après la trêve internationale, surtout que les hommes de Roberto De Zerbi feront leurs débuts en Ligue des champions. Conscients des enjeux, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont travaillé dur en cette fin de mercato estival pour renforcer l'OM. Mais comme chaque fois ou presque depuis un certain temps, l'effectif aura encore beaucoup changé. Pas facile donc pour les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille de s'attacher aux joueurs. Et ce n'est pas Eric Di Meco qui dira le contraire.

Une stratégie vivement critiquée

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet poussé un énorme coup de gueule concernant la stratégie mise en place par l'OM sur le marché des transferts : « L'OM est le deuxième budget de France et largement. Normalement c'est deuxième dans un fauteuil... (...) J'ai envie de parler de la crise, et pas que au niveau des résultats. Nous, les supporters, normalement tu es attaché. Je souffre comme supporter. Le Vélodrome sera plein parce que c'est un lieu mythique et c'est à la mode d'y aller. C'est une expérience. Par contre, comment veux-tu t'attacher à une équipe qui change 10 ou 20 joueurs chaque année ? Beaucoup de supporters sont en train de se détourner de cette équipe. On n'en peut plus. Les dirigeants disent tout et son contraire. Leur objectif est de faire de l'argent. Et puis... on ne peut pas se battre après la première journée. Vous l'avez vu De Zerbi encore contre l'OL ? Normalement, il doit apporter du calme et il est dingo ». Il faudra donc vite rassurer à l'OM, sous peine de se prendre une nouvelle vague de critiques. Au sortir de la trêve internationale, les Phocéens recevront le FC Lorient en Ligue 1.