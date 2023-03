OM : Longoria attaque la Russie pour le successeur de Payet

Dans : OM.

L'été prochain, l'OM sera l'une des équipes les plus attendues sur le marché des transferts. En fonction de sa qualification ou non pour la prochaine Ligue des champions, le club phocéen tentera quelques coups.

L'OM est en pleine lutte pour terminer sur le podium cette saison en Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor sont bien partis et sont dauphins du PSG. L'objectif est clairement d'aller en Ligue des champions la saison prochaine. D'abord pour les rentrées économiques mais aussi pour les futures ambitions sur le mercato estival. Déjà, Pablo Longoria sonde quelques profils afin de renforcer l'effectif de Tudor. Et le président espagnol a ciblé un jeune joueur talentueux qui évolue en Russie : Eduard Spertsyan.

Longoria place déjà ses pions au mercato

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'OM apprécie le profil de l'international arménien de 22 ans. Il faut dire que cette saison sous le maillot de Krasnodar, Spertsyan évolue à un très bon niveau, en attestent ses 10 passes décisives données et ses 11 buts inscrits en 27 matchs disputés. Le milieu offensif est un joueur plein d'avenir, promis à un futur en dehors de la Russie, dont les équipes sont en plus exclues des compétitions européennes. En fin de contrat en juin 2026, Spertsyan est estimé à 9 millions d'euros. Un prix abordable pour les finances de l'OM, qui manque de joueurs à son poste et qui va devoir préparer l'après Dimitri Payet, en fin de carrière. A noter que le club phocéen n'est pas le seul club intéressé par ce « nouveau Kvaratskhelia », puisque c'est aussi le cas de l'AC Milan. En tout cas, Pablo Longoria est déjà au travail pour dessiner les contours du futur effectif de l'OM. Les profils ciblés sont ceux de jeunes joueurs, pouvant être revendus plus facilement dans le futur. Mais si la mayonnaise prend, tout le monde y sera gagnant sur la Canebière.