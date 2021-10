OM : Longoria accepte la sanction de l'UEFA

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour la réception de l'AS Rome le 4 novembre prochain au Vélodrome, l'Olympique de Marseille devra se passer des supporters du Virage Nord.

La réception de Galatasaray en Europa League avait donné lieu à de vifs incidents le jeudi 30 septembre dernier au Vélodrome, et pour cela l’Olympique de Marseille a avait été condamné par l’UEFA à la fermeture pour un match du Virage Nord. Une sanction qui s’appliquera à l’occasion de la très importante réception de la Lazio Rome le 4 novembre. La direction de l'OM pouvait faire appel jusqu'à ce mercredi de cette décision de l’instance européenne du football. Mais selon L’Equipe, Pablo Longoria n’a pas souhaité aller plus loin après cette sanction, et l’UEFA n’a pas donc reçu d’appel de l’OM, rendant cette décision définitive.