OM ‍: Longoria a des bons plans à la pelle en Italie

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Ancien dirigeant de la Juventus Turin, Pablo Longoria est poussé à regarder du côté du grand coup de balai que va connaitre le club du Piémont cet été pour renforcer l’OM.

Une dizaine de recrues, c’est ce qui devrait se passer au mercato de l’OM cet été, afin de répondre aux exigences de la Ligue des Champions et de la Ligue 1, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Cela laisse les mains libres à Pablo Longoria pour renforcer son équipe avec inspiration. Déjà trois joueurs sont ou vont arriver, avec CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina. Il ne pourra donc pas y avoir que des recrues spectaculaires, et le président espagnol va aussi dénicher des bons plans, comme ce fut le cas par le passé avec Amir Murillo ou Ulisses Garcia, qui ont rendu de fiers services quand pas grand monde ne comptait sur eux.

Pour cela, l’OM se tourne vers la Juventus, le club dont Pablo Longoria a été dirigeant et recruteur entre 2015 et 2018. Il faut dire que la Ville Dame va subir un coup de jeune avec son changement dans l’équipe dirigeante cet été, et plus de 10 joueurs sous contrat sont poussés vers la sortie selon L’Equipe. Pour Le Phocéen, il y a clairement des affaires à faire avec notamment Filip Kostic, expérimenté mais solide homme de couloir à gauche, qui a été prêté à Fenerbahçe la saison passée et se cherche donc un club. Cela pourrait faire une doublure valable à Quentin Merlin pour la saison prochaine.

Le retour de Milik à l'OM ?

Si l’OM veut se renforcer au milieu de terrain, et prendre un joueur à fort potentiel pour compenser les possibles départs de Bennacer et Rongier, alors il est invité à aller chercher Fabio Miretti, prêté la saison dernière au Genoa et international espoirs italien. Les pistes en attaques pourraient aussi permettre à l’OM d’étoffer son effectif, avec l’ailier gauche Samuel Mbangula, dont la Juventus ne veut plus malgré plusieurs buts importants cette saison et une belle marge de progression à seulement 20 ans. Enfin, la dernière piste risque de faire sourire à Marseille, puisqu’elle mène à Arkadiusz Milik, l’ancien joueur de l’OM, qui pourrait apporter un peu d’expérience européenne à l’attaque provençale, même s’il devra faire une croix sur une bonne partie de son salaire, le Polonais n’ayant plus le même statut que quand il était passé une première fois à l’OM en 2022.