OM ‍: « ‍Longoria a bien fait ‍», l'incroyable défense de son avocat

Remonté contre l’arbitre Jérémy Stinat à Auxerre (défaite 3-0) samedi dernier, Pablo Longoria est allé trop loin. Ses graves accusations lui valent un tas de critiques en attendant le verdict de la commission de discipline ce mercredi soir. Mais le président de l’Olympique de Marseille peut au moins compter sur le soutien de Mourad Boudjellal, qui s'est mué en véritable avocat du dirigeant espagnol.

Pablo Longoria n’avait sans doute pas imaginé les conséquences de ses propos. En colère pendant le match de Ligue 1 à Auxerre samedi, le président de l’Olympique de Marseille a dénoncé un arbitrage « corrompu » dans un « championnat de merde ». L’Espagnol n’est donc pas épargné par les critiques. Peu sont ceux qui osent le soutenir en public, à l’exception de Mourad Boudjellal qui s’est reconnu à travers le dérapage du dirigeant marseillais.

« Ça m'a fait penser à moi, quelque part, parce que je le comprends, a réagi l’ancien patron du Rugby Club Toulonnais dans La Provence. On est sous pression, lui d'autant plus à Marseille avec le contexte autour du club et en plus autour de cette saison. Il ne désespérait pas du titre et plus les espoirs sont grands, plus la déception laisse des traces. Et là, je crois qu'il a tout simplement pété un câble. Comme ça peut se passer pendant un match et comme ça se passera encore. J'ai vécu ça, c'est un coup de sang sur le moment, on perd tout contrôle et le lendemain, on regrette dès que la raison est revenue. »

« On le voit sur les images, ce n'est plus lui, a poursuivi Mourad Boudjellal. La pression est si grande que c'est normal que ce genre de choses arrive. Il cherche un responsable, là il était tout trouvé, c'était l'arbitre. (…) Je comprends toujours qu'il y ait un ras-le-bol envers les arbitres, parce que l'on est tous comme ça quand on supporte un club. Évidemment, ils ont le droit de faire des erreurs. Mais quand on est président, c'est encore pire qu'un supporter : on manque totalement d'objectivité. On est capable de dire que le ciel est vert parce qu'on est bloqué dans une vision qui est flouée par la déception, la frustration, la passion... et encore une fois, à l'OM plus que n'importe où ailleurs. »

Un dérapage bénéfique pour l'OM ?

Compréhensif, l’homme d’affaires refuse d’accabler Pablo Longoria. Bien au contraire. « Pour moi l'arbitrage à Auxerre, bon, chacun pense ce qu'il en veut mais si on dit que les erreurs s'équilibrent au fil d'une saison, à mon sens, les arbitres ont intérêt à être très bons avec l'OM jusqu'à la fin, a-t-il plaisanté. Je pense que Longoria a bien fait malgré tout parce que c'est une façon de mettre la pression aux arbitres sur les prochains matchs. » Après leurs plaintes déposées contre le président marseillais, pas sûr que les arbitres soient disposés à faire des cadeaux aux Olympiens.