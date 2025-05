OM ‍: Loïc Tanzi se met tout Marseille à dos

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après l'officialisation des listes des nommés aux trophées UNFP de la saison 2024-2025, certaines catégories suscitent de vives interrogations. Geronimo Rulli, le gardien de l'Olympique de Marseille, n'a en tout cas rien à faire dans sa catégorie, selon Loïc Tanzi.

Ce mercredi était le dernier jour du mois d'avril, mais aussi et surtout celui de la révélation des nommés pour les trophées UNFP de la saison. Comme chaque année depuis 1987, l'Union nationale des footballeurs professionnels organisent une cérémonie de remise de trophées afin de récompenser les meilleurs acteurs du football français de la saison. Cette année ne fait pas exception et elle nous gratifie surtout de son lot de surprises. Certaines catégories suscitent d'ailleurs de vifs débats, notamment celle du meilleur gardien de la saison. Si Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier, Lucas Perri, Djordje Petrovic et Geronimo Rulli concourent pour obtenir le précieux sésame, la présence du portier de l'Olympique de Marseille est complètement imméritée. C'est en tout cas ce que pense Loïc Tanzi.

« J'aime pas ce gardien »

UNFP : Vincent Duluc massacre le choix Désiré Doué https://t.co/NgZ8VbqsZE — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2025

« On parlait des Marseillais qui n'étaient pas nommés, là pour Rulli… C'est normal qu'il soit dans les 5 ? Pas pour moi. Combien de points il a fait perdre à son équipe ? Ah oui, il y a des matchs où il fait perdre des points. J'aime pas ce gardien. J'ai le droit de ne pas aimer ce gardien », a lancé le journaliste l'Equipe sur le plateau de « L'Equipe de Greg ». Une sortie qui a provoqué une hallucination générale de ses collègues à son encontre.

Et sur les réseaux sociaux, même chose. Loïc Tanzi s'est pris une volée de critiques sur le réseau social d'Elon Musk par des supporters marseillais en colère. Certains lui reprochent sa véhémence régulière à l'encontre de l'Olympique de Marseille et le fait qu'il n'est pas objectif pour reconnaitre que le gardien de l'OM est très efficace et mérite d'être au moins dans le Top5 des portiers de notre championnat.