OM : Lirola à Marseille, sortez le Champagne !

A l’instar de Leonardo Balerdi et de Michaël Cuisance, Pol Lirola est l’un des grands gagnants de la première semaine de Jorge Sampaoli à l’OM.

Positionné dans un rôle de piston droit dans le 3-5-2 de Jorge Sampaoli, le latéral prêté par la Fiorentina est comme un poisson dans l’eau. Et pour cause, c’est précisément à cette position très offensive que Pol Lirola est le plus à l’aise, et cela s’est vu face à Brest samedi après-midi (3-1). Très haut sur le terrain, le défenseur de 23 ans était à deux doigts d’inscrire son premier but en Ligue 1. Dans les colonnes de La Provence, il a confirmé ses bonnes dispositions à ce poste et le bénéfice qu’il tire de la présence de Jorge Sampaoli, alors que cela était beaucoup plus délicat avec Nasser Larguet notamment en raison de la barrière de la langue.

Plus à l'aise avec Sampaoli...

« Je me sens bien aussi dans une défense à quatre mais avec trois défenseurs centraux derrière toi, tu as beaucoup plus de libertés pour attaquer. Le défenseur central droit peut me couvrir. J’étais très à l’aise durant ces deux derniers matchs. Je suis plus haut que Thauvin, c’est que le Mister (Sampaoli) veut, il veut des pistons qui jouent comme des attaquants. Un avantage que Sampaoli parle Espagnol ? Oui. Quand il y avait André Villas-Boas, il parlait toutes les langues. Quand il avait quelque chose à me dire, il parlait en espagnol, quand il parlait avec Luis Henrique, il passait au portugais. Avec Nasser Larguet, c’est plus difficile pour Leo (Balerdi) et moi notamment, parce qu’on ne parle pas vraiment français, on ne comprenait pas grand-chose ! Avec Sampaoli, nous comprenons et pour les autres, il y a un traducteur, ça se passe bien » a livré Pol Liorla.

... Lirola veut rester à l'OM !

Prêté par la Fiorentina avec une option d’achat avoisinant les 12 ME, le défenseur espagnol de l’OM a par ailleurs confié qu’il souhaitait poursuivre sa carrière à Marseille. « Je veux rester ici. C’est le club parfait pour moi, j’adorerais rester » a-t-il confirmé avant de poursuivre. « Je jouerais tous les matchs ici à 100 %, je me sens très bien, je ne suis qu’à quatre heure de route de la maison à Barcelone. Pablo Longoria m’a dit de bien jouer, de rester tranquille et qu’on aurait le temps de discuter plus tard. Mon option d’achat n’est pas automatique, c’est une option classique. Si à la fin de la saison l’OM veut me garder, il faudra négocier avec la Fiorentina ». Du côté des supporters et de Jorge Sampaoli, on a sans doute très envie de voir Pol Lirola rester à Marseille. Reste maintenant à voir si économiquement, ce transfert sera envisageable pour Pablo Longoria et Frank McCourt.