OM : Lewandowski-Milik à Marseille, à l'attaque !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat au Bayern Munich, Robert Lewandowski attise toutes les convoitises. L'attaquant polonais de 33 ans pourrait quitter la Bavière cet été et partir à l'étranger. Arkadiusz Milik l'accueillerait volontiers à Marseille en tout cas.

Véritable terreur des surfaces adverses, Robert Lewandowski est toujours présent quand il s'agit de marquer des buts. Pour preuve, cette saison il en est à 47 réalisations en 41 matches toutes compétitions confondues. Il ne s'arrête jamais de marquer même mardi quand le Bayern s'est fait éliminer de la Ligue des champions par Villarreal. Malgré le fait qu'il approche des 34 ans, le Polonais est convoité par toute l'Europe surtout qu'il ne lui reste qu'un an de contrat avec son club munichois. Le PSG, le Real Madrid, le Barça, tous rêvent de le signer l'été prochain même si Oliver Kahn s'est montré ferme mardi soir en interview.

Lewandowski à l'OM, Milik en discutera avec l'intéressé

Il semble néanmoins avéré que le Polonais jouera au sein d'une grosse écurie européenne la saison prochaine pour viser une victoire en ligue des champions voire le ballon d'or. Un scénario logique à moins que l'OM ne vienne s'immiscer dans le débat. Et si le club olympien se payait les services de ce buteur et fameux « grantatakan » recherché depuis longtemps ? C'est en tout cas ce qu'a suggéré son compatriote, le joueur marseillais Arkadiusz Milik dans une interview pour Onze Mondial.