OM : Les supporters pardonnent tout à Longoria

Par Guillaume Conte

L'OM n'avance pas beaucoup niveau recrutement en cette période de mercato. Cela inquiète Jorge Sampaoli, mais pas les supporters qui font confiance aveuglément à Pablo Longoria.

Le mercato est en mode calme plat à l’Olympique de Marseille, avec quelques départs avérés de joueurs en fin de contrat, mais aucune vente. Et surtout un seul achat, ce jeudi avec Isaak Touré, alors que la DNCG a validé le budget de l’OM il y a une semaine de cela. S’il y en a un qui perd patience à Marseille, c’est plutôt Jorge Sampaoli, qui n’a pas envie de débuter sa préparation avec une équipe amoindrie, alors que l’objectif est d’enfin bien figurer en Ligue des Champions. Résultat, l’entraîneur argentin met la pression sur son président pour avoir des renforts de premier choix et rapidement, mais personne ne vient.

Une tendance positive pour les abonnements

En expert du mercato, Pablo Longoria avait plutôt habitué son club à taper vite et fort pour réaliser des opérations permettant à son équipe d’être renforcée de bonne heure. Ce n’est pas le cas cet été, mais cela n’atteint en tout cas pas le moral des supporters. Ces derniers s’impatientent bien sûr également, mais ils font visiblement confiance au dirigeant espagnol. La preuve, la campagne d’abonnement s’est lancée le 13 juin, permettant aux fidèles de renouveler leur sésame pour la saison 2022-2023. Et si l’OM s’est refusé à dévoiler tout chiffre, France 3 annonce que cette campagne, ouverte jusqu’au 10 juillet, a connu un beau succès et que la tendance reste bonne. En général, cela donne le ton pour le reste de la période des abonnements. Personne n’en doutait, mais l’OM va donc pouvoir compter sur son public fidèle et passionné pour l’exercice à venir, et cela même s’il est généralement reconnu qu’un mercato actif donne envie aux supporters de renouveler rapidement leur sésame pour l’année. En attendant, à 40 jours du premier match de Ligue 1, l’engouement est toujours au rendez-vous à Marseille, même s’il n’y a pas eu de nouvelles têtes ce mercredi à la reprise de l’entrainement au centre Robert Louis-Dreyfus.