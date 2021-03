OM : Les supporters le défoncent, Payet adore l'ambiance

Dans : OM.

Le 19 février dernier, les supporters de l’Olympique de Marseille avaient sèchement recadré Dimitri Payet en conférence de presse.

« Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non. Lui aussi il faut qu’il rentre chez lui, il y en a marre » avaient notamment clamé les responsables des groupes de supporters de l’OM. Deux semaines plus tard, le Réunionnais a retrouvé un statut de titulaire aux yeux de Nasser Larguet, qui le positionne en meneur de jeu. Impliqué sur les trois buts de l’OM contre Nice, l’international tricolore a marqué face à Nantes avant d’être disponible mais peu en réussite lors du choc entre Lyon et Marseille dimanche soir. De retour à un niveau intéressant avant le déplacement des Phocéens à Lille, Dimitri Payet a répondu aux supporters marseillais qui réclament son départ.

« Les critiques ? Je l’ai dit déjà, c’est même ce qui m’excite dans cette ville, c’est qu’on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Même s’il ne faut pas avoir la mémoire courte, je pense que je ne suis pas au niveau auquel on m’attend. Mais en aucun cas ça ne remettra en cause mon amour et mon travail pour ce club. D’autant que j’ai également reçu beaucoup de messages de soutien. Ça m’a montré que malgré la mauvaise passe, on m’apprécie encore ici » a lancé Dimitri Payet, précisant qu’il en faudrait beaucoup plus pour lui donner envie de briser son contrat de « Marseillais à vie ». Pour rappel, le natif de Saint-Pierre est lié à l’OM jusqu’en juin 2024 depuis sa prolongation de contrat signée l’été dernier par un certain Jacques-Henri Eyraud.