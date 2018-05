OM : Les supporters demandent six recrues au mercato

Dans : OM, Mercato.

Après une saison jugée réussie avec des objectifs officiels atteints, l’OM a tout de même connu une énorme déception au final.

Il n’y aura en effet pas de Ligue des Champions, ni par le biais de la victoire en Europa League, ni par le biais d’une troisième place en championnat. Une conclusion qui permet de mettre un peu plus en relief les justesses de l’effectif de Rudi Garcia, qui a fait des miracles avec une rotation très limitée. Il y aura donc du changement cet été, et c’est forcément du côté des arrivées que les supporters se tournent. En se basant sur le principe qu’aucun départ majeur ne sera enregistré, Le Phocéen a demandé à ses internautes de voter pour les postes à renforcer. Et le résultat donne une bonne indication du mercato rêvé pour les fans de l’OM.

Ainsi, ce sont six recrues qui sont espérées pour cet été, avec quatre titulaires et deux remplaçants. Chez les titulaires, les supporters marseillais veulent voir arriver un défenseur central, un milieu défensif, un ailier gauche et un avant-centre. De quoi donner du travail à Andoni Zubizarreta, qui devra aussi se pencher sur le cas de deux doublures à dénicher, une comme arrière gauche derrière Amavi, et une comme ailier droit pour suppléer Thauvin. Un objectif raisonnable mais surtout nécessaire pour permettre à l’OM de confirmer ses progrès tout en se renforçant, même si cela dépendra de deux choses : les moyens financiers, et les éventuels départs imprévus.