OM : Les supporters de l’OM font honte à Boudjellal

Dans : OM.

Difficile de suivre Mourad Boudjellal dans sa présence dans l’opération de tentative de rachat de l’OM.

Le truculent ancien président du RC Toulon en rugby se voit déjà comme le futur président de Marseille, en cas de rachat par le projet porté par son compère Mohamed Ajroudi. Bien avant les premières rumeurs, il avait ainsi contacté les leaders des supporters de l’OM pour annoncer ce qui allait se passer. Pour le moment, cela ne se vérifie pas, mais si Boudjellal avait décidé de brosser les supporters dans le sens du poil, sachant leur importance dans la cité provençale, ce n’est plus le cas. Au regard de sa longue interview dans La Provence, l’intéressé a envoyé plusieurs tacles pas forcément très élégants aux supporters de l’OM, coupables notamment de s’être emballés lors de la finale d’Europa League de 2018 de leur équipe.

« ‘A jamais les premiers’, c’est très bien, mais ‘Redevenir les premiers’, c’est mieux. Ce club ne doit pas passer les 20 prochaines années en espérant qu’un club français ne gagne pas la Coupe d’Europe pour être le seul à l’avoir gagnée (…) On l’a vu en finale de la Ligue Europa il y a deux ans. Moi, j’avais honte. Les gens faisaient comme si c’était la Ligue des Champions, je trouvais qu’ils se mentaient à eux-mêmes. Ça n’a rien à voir avec la Ligue des Champions, il n’y a pas la même musique. C’est la coupe des cocus du championnat. Et en 2018, j’étais presque gêné qu’il y ait de l’engouement autour de cette finale », a livré un Mourad Boudjellal pour qui seule la Ligue des Champions mérite qu’on s’y attarde. Et c’est bien entendu pour amener une deuxième étoile sur le maillot du club phocéen qu’il doit mener à bien le projet du rachat de l’OM…