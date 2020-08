OM : Les quatre joueurs positifs au Covid-19 dévoilés

Dans : OM.

Quatre cas positifs au Covid-19 sont avérés au sein de l'Olympique de Marseille. L'effectif professionnel est touché et le match face à l'ASSE est remis en cause.

Le match entre l’OM et l’ASSE prévu ce vendredi pour l’ouverture du championnat de France va très probablement être reporté. En effet, l’effectif du club olympien est touché par le Covid-19. Après Jordan Amavi la semaine dernière, trois nouveaux cas ont été révélés, puis confirmés ce mardi après les examens effectués par un autre laboratoire ce lundi. L’OM a fait savoir que le dossier avait été transmis à la LFP pour statuer sur la tenue de la rencontre prévue vendredi soir contre Saint-Etienne.

En attendant, La Provence a dévoilé l’identité des trois joueurs en plus d’Amavi à avoir contracté le virus. Il s’agit du gardien international français Steve Mandanda, et des milieux de terrain Maxime Lopez et Valentin Rongier. Quatre cas qui seraient asymptomatiques selon un proche de l’équipe cité par le journal régional. Il n’empêche, les joueurs concernés vont devoir rester à l’écart du groupe et du centre d’entrainement pour 14 jours, et l’OM a pour le moment annulé toutes les séances à venir. Une reprise par petits groupes avec un protocole sanitaire renforcé pourrait être mis en place pour la fin de la semaine. Mais le probable report du match face à l’ASSE va certainement valider cette pause forcée à l’OM.