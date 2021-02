OM : Les patrons de deux groupes de supporters interpellés !

Dans : OM.

Dans le cadre de l'enquête sur les violents incidents intervenus le 30 janvier au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, la police a interpellé ce mercredi des leaders des supporters.

Jacques-Henri Eyraud avait promis de faire tout son possible pour donner aux forces de l’ordre les moyens de faire leur enquête suite aux graves incidents qui s’étaient déroulés à la Commanderie à quelques heures du match OM-Rennes. Et visiblement le président de l’Olympique de Marseille a tenu sa parole, car ce mercredi La Provence annonce qu’à l’aube 5 personnes ont été interpellées, et que parmi ces 5 supporters phocéens, il y a deux grandes figures des virages du Vélodrome. « Selon nos informations, confirmées par la procureure de la République de Marseille, Rachid Zeroual, figure emblématique des South Winners, et Christophe Bourguignon, responsable des Ultras (CU84), ont été placés en garde à vue ainsi que trois autres membres de groupe », précise le quotidien régional.

Dans ce dossier, on a également appris ce mercredi que trois des huit supporters déjà incarcérés dans l’attente d’un jugement prévu le 24 février avaient été remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec notamment une interdiction de venir à Marseille. Pour rappel, le samedi 30 janvier, une manifestation réclamant le départ de Jacques-Henri Eyraud avait dégénéré, plusieurs dizaines de supporters déchaînés étant entrés dans le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille en commettant de nombreux dégâts et larcins, avant de s'expliquer peu courtoisement avec certains joueurs.