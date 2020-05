OM : Les milliards de l'Arabie Saoudite, c'est mort pour Pierre Ménès

Dans : OM.

C’est l’une des nombreuses rumeurs qui court sur la Canebière. A l’heure où l’Olympique de Marseille connait de grosses difficultés économiques et craint même une sanction exemplaire de l’UEFA dans le courant du mois de juin, l’éventualité d’un rachat a refait surface.

L’intérêt d’un riche homme d’affaire saoudien, qui avait déjà tenté sa chance il y a quelques années, est revenu à la surface cette semaine. L’Arabie Saoudite a en effet des moyens colossaux, et une envie de se racheter une image en Europe, notamment par le biais du football. Cela explique le probable rachat de Newcastle en Premier League. L’OM serait donc visé, notamment car cela permettrait au Royaume de concurrencer l’un de ses ennemis, le Qatar qui a investi dans le PSG. Un rachat qui donnerait des moyens financiers complètement différents à l’OM, certes dauphin du PSG cette saison, mais qui entrevoit tout de même de manière assez sombre son avenir immédiat, notamment sur le marché des transferts. Interrogé à ce sujet, Pierre Ménès s’est en tout cas montré très clair.

Pipo a mon avis — Pierre Ménès (@PierreMenes) 7 mai 2020

« Pipeau à mon avis », a lancé le consultant de Canal+ quand il a été questionné sur ce possible rachat. Si Jacques-Henri Eyraud a bien fait comprendre que l’OM n’était pas à vendre, la réalité serait bien différente. Mais d’ici à voir une possible offre voir le jour, il y a encore beaucoup de chemins, et Pierre Ménès fait ici parler son expérience. Cela fait en effet des années que le possible rachat du club provençal par des milliardaires venus du Golfe est évoqué, sans aucune concrétisation au bout. Et on ne parle même pas de ceux qui ont voulu se faire un nom dans le monde des affaires en profitant de l’énorme impact médiatique de l’OM, n’est-ce-pas Jack Kachkar…